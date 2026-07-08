Mundial 2026: Lionel Scaloni lloró tras vencer a Egipto y reveló el apodo que le puso el plantel

El entrenador se quebró en el vestuario de Atlanta y contó el origen del mote, que nació en la previa de la final de Qatar 2022.

Lionel Scaloni volvió a emocionarse hasta las lágrimas tras la remontada de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , y esta vez sus propios jugadores le recordaron un apodo que lo persigue desde hace años: "La Llorona" .

El entrenador de la Selección llegó a la conferencia de prensa con los ojos todavía húmedos, después de un partido que Argentina ganaba 3-2 tras haber estado en desventaja 0-2 hasta el minuto 79. En el vestuario del estadio de Atlanta, volvió a quebrarse frente al plantel.

"Siempre me emociono. Lo que pasa es que a veces sale la lágrima", admitió Scaloni ante la prensa, y agregó que sus jugadores ya lo tienen bautizado con ese apodo desde hace tiempo.

Lejos de incomodarse, el entrenador fue directo sobre el motivo de esas reacciones. Explicó que eligió ser director técnico justamente para poder vivir ese tipo de emociones una vez retirado como jugador.

"YA ME DICEN LOS CHICOS HASTA LA LLORONA PERO NO ME IMPORTA"



Lionel Scaloni se refirió a cómo deja ver sus emociones dentro del vestuario y afuera



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El origen del apodo de Scaloni

El mote no nació en Atlanta. Tiene fecha y escenario precisos: la charla técnica previa a la final del Mundial de Qatar 2022, el 18 de diciembre de aquel año, antes de que Argentina enfrentara a Francia.

Ese día, Scaloni intentó dar las indicaciones finales al plantel y no pudo terminar la primera oración. La emoción lo desbordó, y el resto del cuerpo técnico —empezando por Pablo Aimar y Walter Samuel— tampoco logró tomar la posta.

Esa anécdota fue contada meses atrás por los propios protagonistas en la miniserie documental sobre el ciclo de Scaloni al frente de la Selección, donde Lionel Messi y Rodrigo De Paul repasaron entre risas aquella charla técnica.

De vuelta en el presente, el entrenador remarcó que durante el partido ante Egipto nunca perdió la convicción de que el resultado podía darse vuelta. Contó que en la pausa de hidratación, cuando el equipo perdía 2-0, pidió que nadie diera el partido por terminado.

Los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández en los minutos finales confirmaron esa lectura y sellaron la clasificación a cuartos de final, donde la Selección espera rival entre Suiza y Colombia, el sábado 11 de julio en Kansas City.