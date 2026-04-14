Un hincha del Arsenal cruzó a Cuti Romero y lo gastó por el presente del Tottenham: la reacción

Un futbolista se burló del defensor por el presente de los Spurs que pelean por no descender a la segunda división del fútbol inglés.

Las últimas horas han sido movilizantes para el Cuti Romero debido a que sufrió una lesión que lo marginará de las canchas por varias semanas , en un contexto donde la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y atraviesa un duro presente con el Tottenham con el que pelea por no descender de la Premier League.

Este último tema fue un blanco de cargadas para el defensor capitán de los Spurs cuando caminaba con tranquilidad luego de que se le confirme una lesión tras un impacto con su arquero en el duelo ante Sunderland. Es que mientras caminaba solitario y mirando su celular por las calles de Londres tras hacerse los estudios médicos, el jugador recibió una inesperada gastada de un ciudadano.

Al ver que era el jugador, prendió la cámara de su celular y lanzó una inesperada frase: "Buena suerte en el Championship", soltó el hincha del Arsenal, haciendo referencia a la comprometida situación que lo tiene coqueteando con la segunda división. Es que actualmente el equipo está ubicado en el puesto 18 con 30 unidades, en zona de descenso y sin miras a una mejora debido a que en perdió cuatro de los últimos cinco partidos disputados.

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Un hincha se encontró a ‘Cuti’ Romero y le dijo: “Buena suerte en la Championship”.



“Cuti” será baja de 6 a 8 semanas por una lesión de ligamento colateral medial en su rodilla. pic.twitter.com/qMwFgXdliw — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 13, 2026

Lo particular para Romero, capitán en el equipo, es que debido a la lesión no podrá estar en los partidos que le restan al equipo en la temporada. Por este motivo llegará sin actividad en su club al certamen ecuménico de selecciones.

Se conoció el parte médico de Cuti Romero tras su lesión

Este lunes se confirmó que Cuti Romero tiene una lesión en el ligamento de su rodilla derecha. El defensor argentino que milita en el Tottenham de Inglaterra no podrá jugar en lo que resta de la temporada para su equipo, que está en puestos de descenso directo en la Premier League. De todas formas, se estima que el defensor argentino estaría en condiciones de disputar el Mundial 2026 para su selección.

Así mismo, en cuanto a los tiempos, Romero estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas, por lo que llegaría con lo justo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Los estudios realizados este lunes arrojaron los resultados esperados, ya que los gestos de dolor del jugador habían sido notorios, pero la duda estaba en la gravedad de esa lesión.

Específicamente, lo que trascendió es que no hay rotura de ligamentos y por eso no habrá intervención quirúrgica. Sin embargo, la recuperación puede demandar hasta 60 días.

Cómo fue la lesión de Cuti Romero

El defensor argentino, que es el capitán del Tottenham, debió ser reemplazado el domingo, en el encuentro que su equipo perdió 1 a 0 ante el Sunderland, y las alarmas se habían encendido rápidamente ya que abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

cuti tottenham

Brian Brobbey es el delantero del Sunderland que lo empujó cuando ya no llegaba a la pelota. El Cuti impactó contra su arquero debido a ese movimiento del rival que tuvo pésimas consecuencias.

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría en la Selección, ya que el debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en solo 64 días, por lo que Romero llegará recién recuperado.

Pese a la muy floja temporada que está teniendo el Tottenham, que incluso se encuentra en zona de descenso a solo seis fechas para la finalización de la Premier League, Romero siempre se mostró en un gran nivel e incluso lo trasladó a la Selección argentina, donde fue clave para las conquistas de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar y la Finalissima 2022.