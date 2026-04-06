Rompió el silencio: qué dijo el papá de Cuti Romero sobre una posible vuelta a Belgrano de Córdoba

Víctor, papá del defensor campeón del mundo, se refirió a la bomba que empezó a circular sobre el deseo de volver al club donde se forjó. El deseo de su padre.

El pasado viernes el periodista Fernando Lavecchia sorprendió en su programa de radio Splendid 990 al confesar que Cuti Romero tiene intenciones de regresar a Belgrano de Córdoba en el corto plazo. De hecho el jugador dio distintos indicios en las redes sociales con comentarios en un posteo hecho por el club en Instagram.

En las últimas horas fue su padre Víctor quien se refirió a la posibilidad de que se concrete su regreso: "Yo creo que todo jugador que se va de la Argentina a otros lugares siempre tiene el sueño de volver. Pero la verdad es que no sé nada todavía. Él está viajando a Inglaterra, cuando llegué hablaré con él por teléfono y le voy a preguntar si es cierta la noticia que anda dando vueltas. A mí me tomó de sorpresa también, ja", había dicho hace el viernes en diálogo con Impacto Deportivo de la Radio Impacto de Córdoba.

"Con Cuti hablé ayer pero no me comentó nada, no sé nada. Es una sorpresa total lo que salió esta mañana. Las negociaciones las maneja él con su representante, Ciro Palermo. Justamente dio suspicacias porque Ciro anduvo el fin de semana por Córdoba pero bueno… también tiene muchos jugadores a cargo", sumó en su relato.

Cuti Romero Belgrano

Por otra parte hizo referencia a la traba que puede surgir desde el contrato del jugador: "Hay un problema: tiene tres años de contrato y el Tottenham no lo va a regalar por eso. Hoy veo fría la posibilidad porque le quedan dos años más de contrato y el pase de él hoy mínimamente está en 50.000.000 de dólares. No sé si un equipo de la Argentina está dispuesto a pagar esa plata".

Sin embargo, Víctor había confesado su esperanza en diálogo con Cadena 3: “Es una bomba que no deja de crecer. Espero que sea cierto; como hincha de Belgrano y como padre, ¿qué más podría pedir? Pero no sé nada”.

La bomba de Fernando Lavecchia sobre el Cuti Romero: "Quiere volver ahora a Argentina"

El bombazo del ámbito deportivo de este viernes lo informó Fernando Lavecchia en su programa de radio en Splendid. Según contó el periodista, que trabaja hace muchos años en TyC Sports, el Cuti Romero está con ganas de volver al país después del Mundial 2026.

El marcador central es capitán de Tottenham, que está teniendo una pésima temporada y pelea por no descender en la Premier League. Además, quedó eliminado en octavos de final de la Champions League a manos del Atlético Madrid.

La bomba sobre el Cuti Romero

Según contó Lavecchia, Romero quiere regresar al país porque "no quiere estar más en Europa" y su intención sería volver vestir los colores de Belgrano de Córdoba, el club que lo vio nacer.

En la misma línea, el periodista dijo que la dificultad no sería el salario que hay que pagarle al defensor de la selección nacional, quien estaría dispuesto a cobrar mucho menos en el Pirata, sino el hecho de que le quedan dos años más de contrato con los Spurs.

La cláusula de recisión de Romero, que tiene 27 años, es de 70 millones de dólares. Más allá de los números, la gran novedad es la intención que tendría el futbolista de regresar al país en la plenitud de su carrera.