La insólita situación que vivió Darío Benedetto al llegar a Ecuador para firmar con su nuevo club

El ex delantero de Boca continuará su carrera en el exterior, y vivió un momento extraño al arribar al aeropuerto y toparse con algunos hinchas.

Darío Benedetto continuará su carrera en el Barcelona de Ecuador . El centro delantero argentino, de último paso en Newells, vivió una insólita situación al arribar al país sudamericano, ya que en el aeropuerto fue recibido por algunos hinchas del equipo de Guayaquil, que le hicieron un particular pedido.

El ex Boca viene de tener algunos pasos en falso en sus últimos clubes: luego de su r escisión de contrato en el Xeneize tras algunas situaciones de indisciplina, el Pipa tuvo un fugaz paso por Olimpia de Paraguay y Newells, en los que no pudo marcar goles y tuvo varias lesiones que le impidieron sumar minutos.

Benedetto incluso llegó a declarar, en una entrevista con ESPN, que se había planteado el retiro : "Ahora casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien ". En el medio de su salida del elenco rosarino, se lo vinculó a algunos equipos del ascenso, pero finalmente terminó recalando en Ecuador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StudioFutbol/status/2016974493684568567?s=20&partner=&hide_thread=false 9 ¡DARÍO BENEDETTO YA LUCE EL UNIFORME DE BARCELONA SPORTING CLUB!



La Zona del Ídolo. pic.twitter.com/Kz8HKQdNil — StudioFútbol (@StudioFutbol) January 29, 2026

El insólito recibimiento a Benedetto en Ecuador

En su llegada a Ecuador, para firmar por un año con el Barcelona, Benedetto fue recibido por varios hinchas que lo esperaban. En varios videos, se lo ve al jugador bastante incómodo mientras le da la mano a algunos simpatizantes, con la expresión de no entender mucho lo que estaba pasando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2016950254113808439?s=20&partner=&hide_thread=false Así recibieron a PIPA BENEDETTO EN ECUADOR, para firmar con Barcelona.pic.twitter.com/oUX9T0I076 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 29, 2026

Entre algunas cosas que le gritaron al delantero, los hinchas le pidieron que "ponga huevos por la camiseta", mientras que otros se pusieron firmes y le dijeron: "Queremos campeonatos, no se venga a robar plata".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2016971610368979433?s=20&partner=&hide_thread=false "QUEREMOS CAMPEONATOS, NO SE VENGA A ROBAR LA PLATA".



La bienvenida de los hinchas de Barcelona a Darío Benedetto. pic.twitter.com/96Ik0JYGXY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 29, 2026

El Pipa, por su parte, le tiro un guiño al equipo de Guayaquil, con la siguiente frase: "Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta".

Por otra parte, Benedetto se reencontrará en Ecuador con César Farías, quien ya lo dirigió en Xolos de Tijuana hace varios años. El ex Boca no dudó en agradecerle por la confianza, y aseguró que quiere "demostrar que no se equivocó".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanalDFutbol/status/2017001962143699328?s=20&partner=&hide_thread=false "AGREDECIDO CON CÉSAR FARÍAS POR LA CONFIANZA. QUIERO DEMOSTRAR QUE NO SE EQUIVOCÓ"



Darío Benedetto, en exclusiva para ECDF, habló sobre su llegada a Barcelona SC, recibimiento de la hinchada y demás. pic.twitter.com/SoWtpns52Z — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) January 29, 2026

El contrato del argentino, que llega en condición de jugador libre, será por una temporada, y el el presidente de la Comisión de Fútbol del club, David Álvarez, aseguró que "ganará menos que un delantero ecuatoriano".

El duelo de delanteros que tendrá Benedetto con un verdugo de River

La llegada de Benedetto a Ecuador se dio junto a un anuncio dos días atrás de una gran contratación en la vereda de en frente. Liga de Quito fichó a uno de los verdugos de River en el último tiempo: Deyverson.

El delantero de 34 años llega a uno de los grandes de Ecuador -que llegó a semifinales de la última Copa Libertadores- tras su paso por Fortaleza, donde tuvo a Martin Palermo de entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LDU_Oficial/status/2016283508029718949?s=20&partner=&hide_thread=false En suelo ecuatoriano



¡Felices de tenerte en casa, Deyverson! pic.twitter.com/IFTwyUHTZk — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 27, 2026

Ambos equipos se están reforzando fuerte para esta temporada. Barcelona deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la fase 2 del repechaje de la Libertadores, y, además del Pipa, ya cerró otras cuatro incorporaciones: el paraguayo Javier Báez, los argentinos Milton Céliz y Tomás Martínez y el uruguayo Sergio Núñez.