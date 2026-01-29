La insólita situación que vivió Darío Benedetto al llegar a Ecuador para firmar con su nuevo club
El ex delantero de Boca continuará su carrera en el exterior, y vivió un momento extraño al arribar al aeropuerto y toparse con algunos hinchas.
Darío Benedetto continuará su carrera en el Barcelona de Ecuador. El centro delantero argentino, de último paso en Newells, vivió una insólita situación al arribar al país sudamericano, ya que en el aeropuerto fue recibido por algunos hinchas del equipo de Guayaquil, que le hicieron un particular pedido.
El ex Boca viene de tener algunos pasos en falso en sus últimos clubes: luego de su rescisión de contrato en el Xeneize tras algunas situaciones de indisciplina, el Pipa tuvo un fugaz paso por Olimpia de Paraguay y Newells, en los que no pudo marcar goles y tuvo varias lesiones que le impidieron sumar minutos.
Benedetto incluso llegó a declarar, en una entrevista con ESPN, que se había planteado el retiro: "Ahora casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien". En el medio de su salida del elenco rosarino, se lo vinculó a algunos equipos del ascenso, pero finalmente terminó recalando en Ecuador.
El insólito recibimiento a Benedetto en Ecuador
En su llegada a Ecuador, para firmar por un año con el Barcelona, Benedetto fue recibido por varios hinchas que lo esperaban. En varios videos, se lo ve al jugador bastante incómodo mientras le da la mano a algunos simpatizantes, con la expresión de no entender mucho lo que estaba pasando.
Entre algunas cosas que le gritaron al delantero, los hinchas le pidieron que "ponga huevos por la camiseta", mientras que otros se pusieron firmes y le dijeron: "Queremos campeonatos, no se venga a robar plata".
El Pipa, por su parte, le tiro un guiño al equipo de Guayaquil, con la siguiente frase: "Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta".
Por otra parte, Benedetto se reencontrará en Ecuador con César Farías, quien ya lo dirigió en Xolos de Tijuana hace varios años. El ex Boca no dudó en agradecerle por la confianza, y aseguró que quiere "demostrar que no se equivocó".
El contrato del argentino, que llega en condición de jugador libre, será por una temporada, y el el presidente de la Comisión de Fútbol del club, David Álvarez, aseguró que "ganará menos que un delantero ecuatoriano".
El duelo de delanteros que tendrá Benedetto con un verdugo de River
La llegada de Benedetto a Ecuador se dio junto a un anuncio dos días atrás de una gran contratación en la vereda de en frente. Liga de Quito fichó a uno de los verdugos de River en el último tiempo: Deyverson.
El delantero de 34 años llega a uno de los grandes de Ecuador -que llegó a semifinales de la última Copa Libertadores- tras su paso por Fortaleza, donde tuvo a Martin Palermo de entrenador.
Ambos equipos se están reforzando fuerte para esta temporada. Barcelona deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la fase 2 del repechaje de la Libertadores, y, además del Pipa, ya cerró otras cuatro incorporaciones: el paraguayo Javier Báez, los argentinos Milton Céliz y Tomás Martínez y el uruguayo Sergio Núñez.
Te puede interesar...
Leé más
La videollamada de Djokovic a Del Potro luego de vencer a Sinner en el Australian Open
El posible 11 de Boca para enfrentar a Newell's con el debut de los refuerzos
El insólito y picante cruce de un jugador de Atlético Tucumán con un "niño periodista" que se viralizó
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario