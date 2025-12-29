Una fake news confundió a todos: cuál es el futuro de Darío Benedetto luego de pensar en su retiro

En las ultimas horas trascendió que había firmado contrato con un club del exterior, pero no era oficial. Qué club del ascenso estaría interesado en él.

Aquellos pensamientos de dar un paso al costado en su carrera futbolística parecieran haber quedado lejos de Darío Benedetto luego de un período de golpes en distintos clubes por los que ha pasado sin pena ni gloria (su última etapa en Boca , Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell's). Su teléfono estaría disponible para recibir ofertas que, por el momento, no llegarían.

En las últimas horas trascendió que un equipo de la Primera Nacional estaría dispuesto a hacer un intento para firmar al delantero que supo tener una etapa dorada en el xeneize y un breve paso por Europa . Quilmes habría puesto en su carpeta el nombre del delantero para realizar un acercamiento al experimentado jugador, aunque por el momento no se conocieron ofertas formales luego del difícil pasado por la Lepra.

A su vez, en medio de las distintas versiones sobre su futuro apareció el nombre de Deportivo Madryn , club con el cual habrían existido contactos pero que no llegaron a buen puerto. Todas versiones extraoficiales.

Pipa Benedetto

El domingo fue una jornada caótica para el mercado de pases. Las precisiones se ausentaron en medio de publicaciones falsas que se hicieron en las redes sociales en el marco del día de los inocentes, con posteos que alegaban transferencias que nunca existieron.

Así como Deportivo Madryn bromeó pesado en su cuenta oficial con las incorporaciones ficticias de Pol Fernández y Wanchope Ábila, distintas cuentas partidarias hicieron sus bromas. Fue una cuenta similar a la oficial del club Danubio de Uruguay que posteó la llegada del delantero al club, lo que rápidamente se replicó por distintos medios cayendo en la falsa noticia que no fue compartido por el sitio oficial.

Si bien esa idea de terminar con su carrera profesional se habría hecho a un costado, Benedetto aún busca un equipo que lo quiera tener en sus filas y le brinde las pretensiones que tiene.

Qué dijo hace algunas semanas sobre la polémica frase y su idea de retirarse

Darío Benedetto brindó una entrevista en el programa 90 minutos de ESPN y habló sobre su polémica salida de Boca, mientras el entrenador era Diego Martínez. El Pipa desmintió los rumores sobre una pelea con el DT y dijo: "Me achacaban cada quilombo y terminaba siempre sucio yo como si fuese un espectáculo".

El 2024 de Boca fue bastante irregular en lo que respecta al fútbol, pero tuvo un año convulsionado con ciertas polémicas extra futbolísticas. En septiembre de ese año, Benedetto fue apartado del plantel por el entrenador Diego Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1995909921754218769&partner=&hide_thread=false "NOCHES ALEGRES, MAÑANAS TRISTES"



Pipa Benedetto y una recordada frase para cortar...



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EJDKOXmIoo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2025

La versión principal decía que el delantero no había llegado en óptimas condiciones para el entrenamiento, tras un fin de semana de festejo por su cumpleaños 34. La respuesta ante el reproche de Martínez habría sido la frase "noches alegres, mañanas tristes".

Este supuesto incidente llevó a su recisión de contrato y salida de Boca, donde tuvo una segunda etapa floja a comparación de un primer paso consagratorio. Benedetto desmintió esta versión y aclaró: "No me acuerdo haber dicho 'noches alegres mañanas tristes', yo estaba en una también... con Diego (Martínez) tuvimos una charla apenas llegó y hablamos de todo".

Por otra parte, Benedetto confirmó que estuvo a un paso del retiro: "Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios, no importa... Pero siempre me va a gustar, porque le estoy muy agradecido al fútbol. No puedo creer la carrera que logré hacer... Ahora casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien",

"Hago terapia hace seis, siete años. recontra recomendable. Yo creo que todo jugador de fútbol tiene que hacer terapia. Yo empecé en Francia, porque me costó mucho la adaptación allá. No al fútbol, pero sí a la vida, al idioma", contó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1995903395215917233&partner=&hide_thread=false "CASI ME RETIRO, PERO QUIERO SEGUIR JUGANDO, RETIRARME BIEN"



Pipa Benedetto



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7vl9YgNjfn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2025

Para cerrar, contó: "Voy a inclinarme por clubes que no tengan quilombos, porque los últimos años me la pasé renegando. Tengo ganas de disfrutar jugando al fútbol". Y descartó jugar en un equipo del Interior del país, para poder estar cerca de sus hijos, en especial tras su separación. "En Boca me hubiese querido retirar, pero no se dio. Mi mejor versión fue en 2016. Y siempre lo miro por TV".