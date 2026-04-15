¿Algo más que problemas personales? Los principales motivos por los que Mascherano dejó Inter Miami

Más allá de los problemas personales, en las últimas horas trascendió que hubo otras situaciones que lo motivaron a tomar la decisión de dejar el cargo.

Sorpresivamente el Inter Miami anunció que Javier Mascherano le puso punto final a su estadía en Miami siendo el entrenador del club donde entrena a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otros. El motivo del comunicado fue claro: "temas personales" terminaron con el período en el club, aunque podría haber otras razones que no salieron a la luz.

Más allá de las situaciones personales que pudieron haber motivado al entrenador para que deje el cargo, el presente en el club no era el mejor y el rendimiento del equipo no ofrecía contentura para nadie. La eliminación de la Champions Cup de Concacaf, los cinco empates y una victoria en los últimos seis partidos disputados, la goleada 3-0 recibida por parte de Los Ángeles en el debut de la MLS fueron parte de un malestar que aumentó en el último tiempo.

Según trascendió también habría tenido influencia algunas internas en el manejo del plantel, la falta de resultados y el desgaste de una relación que no tenía buen futuro. Ese contexto habría sido un aliciente para tomar una decisión contundente que lo deja a Messi y De Paul sin entrenador en su club a meses del mundial.

Mascherano-Preocupado

La publicación de Inter Miami

En la comunicación oficial, la entidad estadounidense dejó en claro que fue el protagonista el que decidió irse y no la institución quien lo echó.

"Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como Entrenador Principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de @InterMiamiCF y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella", publicó la franquicia en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2044095931646136593&partner=&hide_thread=false Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiFC family and forever linked to our first star. pic.twitter.com/AJXyvR2csq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Tras su salida, el equipo será dirigido de manera interina por Guillermo Hoyos, mientras que Alberto Marrero asumirá funciones como director deportivo.

Posibles reemplazantes

El club apunta a nombres con algún vínculo con Lionel Messi, y entre ellos aparece Xavi Hernández, excompañero del argentino en Barcelona y actualmente sin equipo; también surge Marcelo Gallardo, quien mantiene una relación cordial con el capitán de la Selección, aunque sin haber compartido plantel.

Otra alternativa es Hernán Crespo, excompañero de Messi en la Selección argentina durante el Mundial de Alemania 2006, en el que quedaron eliminados en cuartos de final ante el local, y la Copa América de Venezuela 2007, en la que cayeron en la final ante Brasil por 3-0.

A su vez, Martín Palermo también figura en la carpeta tras haber coincidido con la ‘Pulga’ en Sudáfrica 2010. Más complejo es el caso de Ernesto Valverde, quien tiene contrato con el Athletic Club hasta el final de la temporada.

En paralelo, hay otros candidatos sin vínculo directo con Messi: Matías Almeyda aparece como una opción libre tras su paso por el Sevilla; Xabi Alonso, quien priorizaría continuar en el fútbol europeo; y Gareth Southgate, que cuenta con el respaldo de David Beckham, uno de los principales dirigentes del club.

En este contexto, Hoyos tomó el mando del equipo de manera provisoria. El argentino, de 62 años, se desempeñaba como Director Deportivo y ahora ocupará el lugar de Mascherano.