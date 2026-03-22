No lo para nadie: con otro gol de tiro libre, Lionel Messi le dio un triunfazo al Inter Miami

El 10, que había alcanzado en la semana los 900 goles como profesional, volvió a brillar vistiendo la camiseta de las Garzas.

El Inter Miami concretó una victoria fundamental en su visita al New York City FC, imponiéndose por 3-2 en el mítico Yankee Stadium. La jornada estuvo marcada por el regreso de Lionel Messi a la titularidad tras alcanzar los 900 goles en su carrera profesional y, como era de esperarse, el astro rosarino volvió a ser el eje central del juego ofensivo de las Garzas en un duelo directo por la cima de la conferencia.

El partido comenzó con una intensidad alta por parte del conjunto de Florida, que buscó presionar la salida del equipo neoyorquino desde el inicio. Gonzalo Luján fue el encargado de abrir el marcador a los 3 minutos de juego, aprovechando un rebote tras un tiro de esquina . Sin embargo, la alegría inicial duró poco para los visitantes, ya que el local reaccionó rápidamente con mucha determinación ofensiva.

Nicolás Fernández empató el encuentro a los 17 minutos mediante la ejecución de un tiro libre que se clavó en el ángulo izquierdo. El trámite se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos disputando la posesión del balón en la mitad de la cancha. Los neoyorquinos, de hecho, lograron dar vuelta el resultado en el segundo tiempo gracias a una definición del argentino Agustín Ojeda .

Fue en ese momento de adversidad cuando apareció la jerarquía del campeón del mundo para rescatar a su equipo en una situación muy comprometida. A los 61 minutos, el capitán de la Selección se hizo cargo de un tiro libre directo desde una posición ideal para su zurda. Su disparo viajó con potencia y precisión, contando con un leve desvío en la barrera que descolocó al arquero rival. El césped sintético no fue ningún impedimento para el ex Barcelona.

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Este tanto representó el gol número 901 en la trayectoria del 10, marcando un nuevo hito. Por supuesto, la conquista le devolvió la confianza al cuadro patrocinado por David Beckham, que comenzó a manejar los tiempos del cotejo con mayor criterio y calma. Javier Mascherano, en ese contexto, realizó cambios estratégicos para refrescar el ataque y mantener la presión sobre la defensa local.

Pocos minutos después del empate, Micael sentenció la historia con un cabezazo certero tras un centro preciso enviado por el juvenil Noah Allen. El defensor brasileño conectó el balón por bajo, junto al palo izquierdo, desatando la euforia de los simpatizantes que viajaron hasta Nueva York. El Inter supo replegarse en los instantes finales para aguantar los embates desesperados del anfitrión.

El Inter ganó sin De Paul y Messi viaja a la Argentina

Una de las noticias que rodeó al encuentro fue la ausencia de Rodrigo De Paul, quien se perdió el compromiso por una contusión. El Motorcito viajó a la Argentina para celebrar el cumpleaños de Tini Stoessel antes de sumarse a los entrenamientos con el combinado nacional. Su baja se sintió en la marca, pero el despliegue de Yannick Bright permitió compensar el equilibrio en la zona media.

Con este resultado, el equipo de Miami escala posiciones en la Conferencia Este y se recupera de la eliminación sufrida en la Concachampions. La Pulga, con 38 años, demostró una vez más que su pegada sigue siendo el arma más letal y efectiva de la MLS y una de las mejores del planeta. El próximo desafío para Leo será sumarse a la delegación albiceleste en el predio de Ezeiza para los amistosos ante Mauritania y Zambia.