Con Messi como modelo, la Selección presentó la camiseta alternativa para el mundial: cómo es y cuánto cuesta

La Scaloneta se prepara para defender el título en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Las imágenes de la camiseta.

El clima mundialista ya empieza a sentirse sobre territorio argentino donde la Selección argentina tendrá la posibilidad de defender el título del mundo consagrarse como campeón en la Copa del Mundo 2022. Queda poco tiempo y la Scaloneta empieza a definir cuestiones claves para hacer más cómoda su estadía en el certamen ecuménico que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

En las primeras horas de este viernes, la cuenta oficial de Lionel Messi y la marca de las tres tiras en Instagram sorprendieron con un impactante anuncio que sorprendió a todos: con el capitán como modelo, se presentó la camiseta alternativa que utilizará el seleccionado en la cita mundialista.

Con un azul oscuro en su fondo, detalles en celeste y un estilo de número en su frente inspirado en un formato más retro, la camiseta cautivó a gran parte de los fanáticos de la Selección. "Orgullo" , escribió Messi en el posteo que colaboró, en la previa a lo que será su última Copa del Mundo como jugador.

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Rápidamente, la camiseta de la Scaloneta fue publicada a la venta en la página oficial de la empresa creadora: según dice la web la camiseta alternativa de Argentina versión jugador cuesta $219.999 mientras que la versión hincha cuesta $149.999.

Las fotos de la camiseta

Camiseta Selección

Camiseta Selección 1

Camiseta Selección 2

Cuál es la traba que podría suspender el partido de la Selección argentina

A pesar de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró acordar un amistoso para la Selección ante Guatemala para realizarse el 31 de marzo en La Bombonera, en las últimas horas el duelo preparatorio previo a la Copa del Mundo 2026 corrió peligro por una reglamentación de la FIFA.

Llamativamente, cuando parecía todo cerrado para que la Scaloneta se despida con su gente en Argentina, apareció una cláusula donde la Federación madre del fútbol que indica que los partidos en fecha FIFA de cada selecciones deben disputarse en un mismo continente. Por parte de Argentina no habría problemas, pero el rival tiene compromisos que ponen en jaque esta cláusula.

Es que Guatemala tiene cerrado un duelo ante Argelia, a disputarse el 27 de marzo, en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. Es por eso que las selecciones necesitan de una aprobación por parte de la FIFA que deje evite la reglamentación.

Messi Bombonera - portada

A su vez el presidente de AFA Claudio Tapia contó que están buscando un rival para disputar un nuevo amistoso el 27 de marzo, cuatro días antes del que se haría frente a los guatemaltecos.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, la Selección no pudo ir a Asia luego de jugar con Angola en su capital, Luanda, del continente africano. Luego entrenó en Alicante y Elche de España.