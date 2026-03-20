La selección anunció otro insólito rival para la fecha FIFA

AFA comunicó el contrincante para el amistoso del próximo 27 de marzo. Todavía no se definió al segundo rival.

Pasadas las 14 del viernes, AFA oficializó el primero de los amistosos para la fecha FIFA de la próxima semana. El viernes 27 de marzo, la selección argentina será rival de Mauritania en La Bombonera. Todavía no está confirmado contra quién se disputará el segundo de los encuentros de preparación con vistas al Mundial 2026.

La selección africana en cuestión ocupa el lugar 115 del ranking mundial y se suma a la gran cantidad de rivales de muy poca jerarquía que ha tenido la Scaloneta desde que salió campeón del mundo.

Francia, en la final de Qatar 2022, es la última selección europea que enfrentó el conjunto albiceleste.

Falta una semana para la fecha FIFA

El primer encuentro sería el próximo viernes 27, mientras que el segundo encuentro que también podría ser contra otra selección de África, se jugaría el 31.

La cuenta oficial de la Selección confirmó tanto el rival como el horario y el estadio para el encuentro ante Mauritania. Será en la cancha de Boca, dentro de una semana y a las 20:15.

Embed #FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

scaloni lionel selección

Las críticas de la gente al Chiqui Tapia

La elección de los rivales para los amistosos de la selección mayor es uno de los tantos aspectos criticados de la gestión de Claudio Tapia.

Desde antes del Mundial 2022, siempre han sido equipos débiles, con bajo ránking que le permiten al equipo de Scaloni ganar con comodidad, evitar lesiones y derrotas.

Al mismo tiempo, es justo decir que cuando llegaron los torneos grandes como el Mundial y las dos Copas América, el conjunto nacional siempre respondió y ganó los tres títulos de estos últimos seis años.

Cabe mencionar que el principal beneficio de elegir rivales débiles es económico, ya que el dinero que se cobra a los sponsors le corresponde en mayor proporción a la selección mejor rankeada. Cuanto más parejo sea el nivel de los combinados, más equitativo es ese reparto.

Chiqui Tapia contra UEFA y la Federación española

La no disputa de la Finalíssima sigue generando repercusiones. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, declaró el lunes que "España no se quiso presentar" y que por eso Argentina era "bicampeón" del trofeo. A eso se sumó la publicación del Chiqui Tapia, este viernes.

"Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", escribió el presidente de AFA en su cuenta de X (Twitter).