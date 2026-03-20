Un histórico del fútbol mundial sorprendió al elegir a Neymar por encima de Messi: quién es

Un histórico jugador del fútbol mundial sorprendió con su revelación cuando compararon al brasileño con el campeón del mundo.

Mientras el reinado lo mantuvieron entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , en el fútbol mundial aparecieron distintas figuras futbolísticas que se colocaron en el círculo pequeño donde están los mejores jugadores del mundo. Neymar , brasileño que pasó por Barcelona de España, es una de las figuras que en la consideración de los fanáticos ingresa como uno de los mejores.

Tanto es así que una figura mundial del fútbol lo colocó al atacante que actualmente juega en Santos de Brasil, donde atraviesa un período de lesiones constantes, por encima de Lionel Messi, el último campeón del mundo junto con la Selección argentina: " Desde mi punto de vista, Neymar es más grande que Messi . Si él está bien, entra en cualquier selección del mundo". Quien esbozó esa frase fue reconocido exlateral de la Selección brasileña Cafú .

"A Neymar no se le discute cuando está bien. Neymar, durante 15 años, no tuvo a nadie a su altura para compartir la responsabilidad ", sumó en diálogo con Podpah.

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En otras oportunidades, también había destacado las cualidades del jugar analizando el aspecto futbolóstico pero hizo reparos sobre el compromiso del jugador: "Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse al 100% al fútbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que otros laterales derechos porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional",

Con Messi como modelo, la Selección presentó la camiseta alternativa para el mundial: cómo es y cuánto cuesta

El clima mundialista ya empieza a sentirse sobre territorio argentino donde la Selección argentina tendrá la posibilidad de defender el título del mundo consagrarse como campeón en la Copa del Mundo 2022. Queda poco tiempo y la Scaloneta empieza a definir cuestiones claves para hacer más cómoda su estadía en el certamen ecuménico que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

En las primeras horas de este viernes, la cuenta oficial de Lionel Messi y la marca de las tres tiras en Instagram sorprendieron con un impactante anuncio que sorprendió a todos: con el capitán como modelo, se presentó la camiseta alternativa que utilizará el seleccionado en la cita mundialista.

Con un azul oscuro en su fondo, detalles en celeste y un estilo de número en su frente inspirado en un formato más retro, la camiseta cautivó a gran parte de los fanáticos de la Selección. "Orgullo", escribió Messi en el posteo que colaboró, en la previa a lo que será su última Copa del Mundo como jugador.

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Rápidamente, la camiseta de la Scaloneta fue publicada a la venta en la página oficial de la empresa creadora: según dice la web la camiseta alternativa de Argentina versión jugador cuesta $219.999 mientras que la versión hincha cuesta $149.999.

Las fotos de la camiseta

Camiseta Selección

Camiseta Selección 1