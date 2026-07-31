El tremendo cruce entre Leandro Paredes y Wilmar Roldán: "Conmigo no"

El capitán de Boca y el árbitro en el duelo de Copa Sudamericana ante O'Higgins tuvieron un entredicho que se vio en cámara.

Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 después de sufrir ante O’Higgins y resolver la serie en los penales. Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la noche no estuvo en la definición, sino en un cruce entre Leandro Paredes y el árbitro Wilmar Roldán .

La escena se dio cuando el juez colombiano se dirigía a amonestar a Nicolás Figal por una infracción sobre Martín Sarrafiore . En ese momento, Paredes se acercó para protestar y se interpuso en el camino de Roldán , quien lo empujó para poder seguir hacia el lugar de la falta.

El gesto no le gustó al capitán de Boca , que reaccionó con enojo. Roldán volvió a marcarle el límite con otro empujón más firme y una frase que encendió la situación: “Conmigo no”. Además, el árbitro terminó mostrándole la tarjeta amarilla al mediocampista.

INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O'Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana . #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2XG1BTRw8p

Paredes recibió la sanción con una sonrisa irónica, mientras sus compañeros intentaban separarlo del juez para evitar que el episodio pasara a mayores. Así, la clasificación de Boca quedó acompañada por una de las imágenes más calientes del partido.

¿Qué dijo Leandro Paredes después del partido?

Leandro Paredes respaldó este jueves a Tomás Aranda luego de que el juvenil fallara uno de los penales en la definición que Boca ganó 4-3 ante O’Higgins, en Rancagua, para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 durante el tiempo reglamentario.

“Es una manera de patear. Obviamente, cuando errás, te fijás en la manera”, analizó el capitán del Xeneize sobre la decisión del mediocampista de picar su remate.

Aranda se hizo cargo del cuarto penal de Boca y tuvo la posibilidad de sentenciar la serie, debido a que Vicente Pavez y Thiago Vecino habían fallado sus ejecuciones para el conjunto chileno.

Sin embargo, el futbolista de 19 años intentó definir con sutileza por el centro del arco y Omar Carabalí permaneció parado para contener el remate. Luego, el arquero de O’Higgins corrió hacia el juvenil y festejó de manera desmedida frente a él.

Paredes evitó cargar las tintas sobre su compañero y puso el foco en el rendimiento que había mostrado durante el partido: “Es chico y ha hecho un partido increíble”.

Aranda fue uno de los jugadores más destacados de Boca en una noche compleja para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. A partir de sus gambetas, su movilidad y sus remates desde afuera del área, fue quien más peligro generó sobre el arco local.

El juvenil contó con dos oportunidades claras durante el segundo tiempo, aunque en ambas apareció Carabalí para evitar el empate que le habría permitido al Xeneize resolver la clasificación antes de los penales.

“Son maneras de patear, decisiones. Aprenderá que hay momentos y momentos”, completó Paredes, quien asumió el rol de referente para acompañar al mediocampista después de su error.

La falla finalmente no tuvo consecuencias deportivas para Boca, ya que Lautaro Blanco convirtió el quinto remate y aseguró el pase a los octavos de final.

Más allá de la clasificación, el equipo volvió a dejar una imagen preocupante, fue superado durante buena parte del encuentro y necesitó de los penales para sostener la ventaja conseguida en la ida.

En ese contexto, las palabras de Paredes buscaron proteger a uno de los futbolistas más jóvenes del plantel y separar su penal fallado de una actuación individual que había sido de las mejores de Boca en Chile.