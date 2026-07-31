Las Panteritas vs. China: así se vive el vóley internacional en el Ruca Che

La selección argentina femenina de vóley sub 19 se presentó en el mítico estadio neuquino y ya disputó los primeros dos de los tres partidos programados.

Las Panteritas atraviesan en Neuquén una gira de tres amistosos internacionales ante la selección Sub 17 de China , todos con sede en el estadio Ruca Che . El seleccionado argentino de vóley femenino Sub 19 ya disputó los primeros dos encuentros, ambos con victoria del conjunto asiático, y este sábado cerrará la serie desde las 20, con entrada abierta al público.

El primer partido se jugó el jueves por la noche y tuvo parciales muy ajustados. China se impuso por 3-0, con sets de 28-26, 31-29 y 25-22, en un duelo de alto nivel que marcó el inicio de la actividad internacional en la provincia. Para Las Panteritas , esta serie forma parte de la preparación rumbo al Campeonato Continental y Panamericano Femenino Sub 19 , mientras que el combinado chino continúa su puesta a punto para el Mundial Sub 17 que se disputará en Chile.

Este viernes al mediodía se desarrolló el segundo encuentro, nuevamente en el Ruca Che , con la presencia de instituciones educativas, clubes y escuelas deportivas de distintos puntos de Neuquén . Entre los asistentes estuvo el equipo Municipal de Villa El Chocón , en una jornada pensada también como una oportunidad de acercamiento entre el vóley de alto rendimiento y las bases de la actividad regional. En lo deportivo, China volvió a quedarse con la victoria por 3-0, esta vez con parciales de 25-23, 25-14 y 25-15.

La palabra de Nicolás Efrón, entrenador de Las Panteritas

Nicolás Efrón, entrenador de Las Panteritas, había destacado en diálogo con LM Neuquén el valor de esta experiencia para el seleccionado argentino. “Nos estamos preparando todavía con la competencia algo lejana, a tres meses. Tenemos un grupo grande de 15 jugadoras que han venido y otras que no han venido pero siguen en consideración. Todavía estamos en una etapa de preparación general”, explicó.

Foto: Maria Isabel Sánchez.

El técnico también valoró la posibilidad de enfrentar a una potencia formativa como China. “Después de estos partidos, China se cruzará a Chile para el Mundial y para nosotros esto es una gran oportunidad de crecimiento. La oportunidad de medirse contra un equipo que es potencia en categorías formativas. China viene trabajando muy bien los últimos hace 20 años, con una talla imponente, con jugadoras de dos metros de altura”, señaló.

Foto: Maria Isabel Sánchez.

La llegada de Las Panteritas a Neuquén también tiene un fuerte impacto para el desarrollo local. El plantel arribó el martes a la provincia luego de una semana de trabajo en Bahía Blanca y cuenta con Luz Montesinos, de Trelew, como la única representante patagónica dentro de la nómina presente.

Foto: Maria Isabel Sánchez.

Efrón, que ya conocía el Ruca Che de su etapa como jugador, remarcó la importancia del escenario neuquino. “El estadio está espectacular, tiene una historia hermosa. Acaba de cumplir 30 años y fue sede de eventos imponentes e importantes de todo tipo. En particular en el vóley ha sido la casa de Gigantes del Sur durante muchísimos años”, expresó.

El tercer y último amistoso entre Las Panteritas y China será este sábado a las 20, en el Ruca Che. La entrada tendrá un valor de 15 mil pesos por persona y cerrará una serie internacional que puso a Neuquén en el centro de la agenda del vóley formativo.