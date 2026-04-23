Un hincha agarró la cámara de una transmisión y se enfocó en medio del partido: el insólito video

El hecho insólito ocurrió en el duelo entre Gimnasia de La Plata y Acassuso por la Copa Argentina. Cómo fue el particular momento.

El fútbol argentino es un creador natural de momentos insólitos que aparecen sin previo aviso y se vuelven virales en las redes sociales. Para no perder la costumbre, la Copa Argentina , un torneo por excelencia para este tipo de situaciones, dejó un momento desopilante en las tribunas que tuvo un desenlace particular.

La cámara principal de la televisión transmitía con normalidad lo que sucedía a los 36 minutos de partido entre Gimnasia de La Plata y Acassuso por los 16avos de final donde solo uno avanzaría a la próxima instancia, pero una situación insólita irrumpió con el aire de la transmisión y terminó llevándose todas las miradas.

Es que un hincha que estaba en la tribuna del estadio de Estudiantes de Buenos Aires tomó la cámara y se enfocó en primer plano, alterando la ubicación de la cámara utilizada por la señal de TyC Sports. Es por eso que el equipo técnico tuvo que seguir la transmisión durante algunos minutos con otra cámara y el relator Julián Bricco tuvo que seguir con normalidad quitándole relevancia a lo sucedido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2047116418060013998&partner=&hide_thread=false ¡UN HINCHA TOMÓ EL CONTROL DE LA CÁMARA!



Ocurrió en el duelo entre #Gimnasia LP y #Acassuso por #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/yhuUZP26Jr — TyC Sports (@TyCSports) April 23, 2026

Más allá del incómodo momento, la propia señal televisiva celebró esta situación en las redes sociales compartiendo el fragmento del momento y afirmando que "un hincha tomó el control de la cámara" durante el duelo que terminó ganando el Lobo platense por 3-0.

Insólita medida: prohibieron tirar papelitos en las canchas de Buenos Aires

El Comité de Seguridad en el Fútbol dispuso la prohibición inmediata de la utilización de papeles para lanzar en las tribunas de todos los estadios localizados en la Ciudad de Buenos Aires. La entidad adoptó la resolución tras el principio de incendio registrado durante el histórico recibimiento para River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors el pasado domingo.

Este fue sofocado con rapidez, aunque evidenció el riesgo concreto que implica el uso de papelitos cortados en eventos multitudinarios, según informó la entidad.

La determinación, de carácter preventivo y avalada por unanimidad en la reunión celebrada hoy, deja de lado una tradición histórica del fútbol argentino, que se repitió de generación en generación a lo largo del paso del tiempo, y afecta tanto a las tribunas como a plateas y cualquier otro sector habilitado para el público.

Prohibieron tirar papelitos en los estadios porteños luego de un principio de incendio en el Monumental

“Por estrictas razones de seguridad del público asistente”, el Comité fundamentó la medida en la evaluación integral del riesgo que representa el festejo con papelitos cortados e instó a los clubes a informarlo en forma inmediata.

Prohibieron tirar papelitos en los estadios porteños luego de un principio de incendio en el Monumental

Cabe destacar que el Comité, dependiente de la Subsecretaría de Eventos Masivos y Deportivos, a cargo de Juan Manuel Castrilli, es un organismo representado por la Liga Profesional, la AFA, los clubes, el Ministerio Público Fiscal y también la Legislatura porteña.

El recibimiento en el último superclásico

Durante el Superclásico del pasado domingo, la organización ideada por la Subcomisión del hincha de River desplegó una increíble logística: la preparación insumió tres semanas de trabajo, con voluntarios y simpatizantes cortando manualmente 52.000 kilos de papelitos, equivalentes a 50 toneladas, el mayor registro para un recibimiento en la historia del club, destinados a cubrir el campo antes del partido.

El viernes previo, las labores se extendieron hasta las 23 y el sábado continuaron por otras 12 horas.

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Cada asistente al estadio Monumental halló una bolsa de papeles en su asiento (una cada cuatro butacas) y recibió la directiva de lanzar el contenido al unísono al ingresar el plantel al campo de juego. Esta coreografía colectiva involucró a más de 85.000 personas, lo que generó un efecto visual amplificado por la ubicación estratégica de los papeles en los sectores superiores de la tribuna, desde donde cayeron para cubrir el césped con los colores blanco y rojo.

Para limpiar los residuos y garantizar la pronta reanudación del encuentro, se alquilaron 50 sopladoras y se desplegó un equipo adicional de voluntarios para retirar los papeles del campo. El anillo del estadio recibió aportes de filiales, socios y simpatizantes, quienes también sumaron banderas y tela tafeta blanca y roja, reforzando la imagen visual característica de estas celebraciones masivas. Todo el operativo, coordinado y ejecutado por la comunidad riverplatense, replicó postales asociadas a gestas históricas del fútbol argentino y rememoró épocas emblemáticas del club.

Recibimiento

El folcklore del fútbol argentino

El lanzamiento de papelitos posee un sentido simbólico arraigado en la cultura futbolística nacional. Antes del Superclásico, los recortes de papel y estandartes cubrieron las plateas Sívori, Centenario, Belgrano y San Martín, remitiendo a jornadas emblemáticas como la consagración de la Copa Libertadores de 1996 frente al América de Cali, la segunda conquista internacional de River Plate.

La imagen de papel picado en festejos fue icónica en la salida de las selecciones de Argentina y Países Bajos durante la final del Mundial 1978, partido que terminó 3-1 a favor del equipo dirigido por César Luis Menotti y representó el primer título mundial para la Asociación del Fútbol Argentino.

Tras la resolución del Comité de Seguridad en el Fútbol, el uso de estos elementos tradicionales de bienvenida y festejo quedó expresamente prohibido en la Ciudad de Buenos Aires.