No lo pueden creer: una joya de Brasil se lesionó y podría quedarse afuera del mundial

Un jugador que estaba en la consideración del DT Carlo Ancelotti para ser titular sufrió una lesión y podría quedarse afuera del certamen ecuménico.

Faltan cerca de 49 días para el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo y la alerta se crece con el paso del tiempo en cada una de las selecciones teniendo en cuenta que la actividad a nivel clubes continúa y una lesión mínima puede convertirse en gigante debido a quepodría marginarlos del certamen ecuménico.

Uruguay tuvo que pasar por ese problema cuando le informaron la importante lesión de Píquerez, como también Alemania que fue notificado sobre la lesión de Serge Gnabry, y la preocupante situación de Lamine Yamal, quien sintió una molestia con el Barcelona y fue reemplazado generando preocupación. En las últimas horas fue la selección brasileña quien perdería a una joya para llevar a la cita que tendrá lugar este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Es que en las redes sociales confirmaron que la joven joya Estevao sufrió una importante lesión en la derrota del Chelsea frente al Manchester United: lesión muscular de grado 4 , la de máxima gravedad en este tipo de patologías deportivas, que prácticamente lo descarta para la convocatoria de Carlo Ancelotti para el certamen que iniciará a mediados de junio.

Estevao lesión

Duro golpe tanto para el jugador como también pensando en el cuerpo técnico debido a que en 11 partidos con la selección, había anotado cuatro goles en sus últimas cuatro partidos internacionales y había ganado terreno en el once inicial por lo hecho en las eliminatorias sudamericanas.

Se lesionó Lamine Yamal: ¿podrá jugar el Mundial?

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, tuvo que retirarse del partido de hoy, en el que se enfrentaba al Celta de Vigo como local, luego de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El atacante se tiró al suelo instantes después de convertir un penal y, luego de recibir atención médica, fue reemplazado y se dirigió directamente al vestuario.

Su gol le dio el triunfo al equipo “Culé”, que se impuso por 1 a 0 al Celta de Vigo y se encamina al bicampeonato en LaLiga: es puntero con 82 puntos y nueve de ventaja frente al Real Madrid, su principal perseguidor, a seis fechas del final del certamen.

Aunque ganó, sumó su octavo triunfo consecutivo por el torneo local, dejó atrás una dura eliminación contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League y se acerca al título por segunda temporada consecutiva, fue una victoria agridulce para el Barcelona, por la lesión de su joven estrella, Lamine Yamal.

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Cuando iban 38 minutos del primer tiempo, Yamal se incursionó en el área por el costado izquierdo y, luego de una gambeta, fue derribado por el defensor Yoel Lago, que lo chocó con la cadera y generó el penal.

El delantero se hizo cargo de la pena máxima un minuto después y tomó una carrera muy corta, a solo dos pasos de la pelota para intentar moverse lo menos posible. Después de cruzar un zurdazo bajo, el extremo llamó la atención del banco de suplentes y se tiró al suelo.

Con gestos de dolor y agarrándose la cabeza, Yamal recibió atención médica brevemente y fue retirado del campo de juego por el DT alemán Hans-Dieter Flick, con quien conversó brevemente antes de irse directamente al vestuario.

Aunque pudo salir caminando, medios españoles afirman, ante la falta de un parte médico oficial, que se habría tratado de un desgarro, por lo que el delantero no debería perderse el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en caso de tener una recuperación habitual.

Siendo una lesión que puede tomar hasta cinco semanas de recuperación, dependiendo del grado de la misma, se espera que el extremo no dispute más minutos en lo que queda de la temporada con el equipo blaugrana, que solo continúa en carrera por LaLiga y tiene una ventaja considerable en la misma, y se centre en tener una efectiva recuperación que le permita ser parte del plantel español para el próximo Mundial, el cual sería el primero de su carrera, que comenzará el 11 de junio.