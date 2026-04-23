¿Va al mundial? El pedido especial que hizo Estados Unidos para que Italia juegue la Copa del Mundo

Las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo de este año fueron un fuerte dolor de cabeza para la Selección italiana debido a que quedó nuevamente afuera del certamen tras perder el repechaje contra Bosnia desde el punto de penal. La Selección que salió cuatro veces campeona del mundo no juega el mundial desde 2014, aunque podría abrirse una puerta para clasificar al que se desarrollará este año.

Estados Unidos hizo una propuesta para intentar que el histórico combinado pueda estar en el certamen a pesar de no haber clasificado futbolísticamente. Según se conoció a través del medio Financial Times, el empresario Paolo Zampolli, un enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propuso sacar a Irán del certamen y reemplazarlo por la italiana, un movimiento que buscaría un acercamiento con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni .

“Confirmo que he sugerido a Trump e Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión”, declaró Zampolli en el medio estadounidense.

Italia Selección

Cabe recordar que ambos país atraviesan un conflicto geopolítico, por el cual en algún momento Irán puso en duda su presencia en el certamen. Con el paso del tiempo confirmó su presencia y pidió que sus partidos sean en México, una solicitud denegada por la Federación.

Por otra parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a la situación durante la reunión del Consejo de la Federanción en Zúrich: “La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”.

Por qué es una posibilidad que vaya Italia

El artículo 6.7 de las normas que impone FIFA sostiene que la misma puede designar un sustituto a su discreción. Esto podría ejecutarse en caso que Irán decida desistir de su presencia en el mundial.

Infantino reveló quién será el artista que dará un show en el entretiempo de la final del Mundial

Es sabido que la FIFA viene realizando modificaciones en los grandes eventos que organiza y que en las últimas oportunidades adoptó una de las cosas más llamativas del SuperBowl: el show de medio tiempo. Tal como ocurrió en la final de la Copa América 2024 entre la Selección Argentina y Colombia, donde tocó Shakira, el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tendrá a Coldplay como anfitrión, según confirmó Gianni Infantino.

"Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey. Este será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo", había anunciado semanas atrás el presidente de la FIFA en su cuenta de Instagram.

Ahora, el máximo mandatario del ente que regula el fútbol a nivel mundial, reveló que la banda de Chris Martin será la organizadora del espectáculo, que contará con la presencia de otros artistas destacados. El estadio MetLife de Nueva Jersey, que durante el torneo se conocerá como New York New Jersey Stadium, quedará en la historia el próximo 19 de julio de 2026 porque será el lugar donde por primera vez habrá un show artístico en el descanso de una final de la Copa del Mundo de la FIFA.

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Cabe resaltar que esta iniciativa está muy arraigada en Estados Unidos, donde se llevará a cabo la mayor parte de la competencia, y suele tener una gran relevancia en la final de la liga de fútbol americano (NFL), uno de los deportes más populares de ese país. En la última edición estuvieron presentes Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin.