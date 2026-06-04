Los récords en la historia de la Copa del Mundo para no olvidar y palpitar el Mundial 2026

Canadá, Estados Unidos y México albergarán la edición 23 de la Copa del Mundo . A poco del Mundial 2026 , aquí te presentamos los datos y récords imprescindibles que marcaron la historia de la máxima cita.

Los récords en la historia de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 conllevará dos situaciones inéditas en la historia de la Copa . Por un lado, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Y, por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en Qatar 2022 participaron 32 combinados nacionales). En la antesala del Mundial , te presentamos los datos y récords imprescindibles que marcaron la historia de la máxima cita .

La Copa del Mundo 2026 se inaugura el jueves 11 de junio de 2026. Ese día, México se enfrentará a Sudáfrica, por el Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

En esta ocasión, el Mundial incluirá tres ceremonias de inauguración: la principal (con el mencionado juego entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay). Asimismo, cabe consignar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno.

pelé brasil La Selección de Brasil es la única que disputó todos los mundiales. Además, Pelé -su figura insignia- es el futbolista que conquistó más copas: 3.

Los récords en la historia de la Copa del Mundo

El cuadro de honor de los campeones en la historia de la Copa del Mundo presenta solamente a ocho selecciones:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014).

Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006).

Argentina: 3 títulos (1978, 1986 y 2022).

Francia: 2 títulos (1998 y 2018).

Uruguay: 2 títulos (1930 y 1950).

España: 1 título (2010).

Inglaterra: 1 título (1966).

Italia es el único de los campeones del mundo que no estará presente en el Mundial 2026.

Cabe remarcar que la Selección de Brasil es la única que disputó todos los mundiales. Además, Pelé -su histórica figura insignia- es el futbolista que conquistó más copas: 3.

Las dos selecciones que lograron el bicampeonato

Brasil (1958-1962) e Italia (1934-1938).

Las selecciones que jugaron más finales

1 Alemania, 8 finales: 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2014

2 Brasil, 7 finales: 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 y 2002

3 Italia, 6 finales: 1934, 1938, 1970, 1982, 1994 y 2006

3 Argentina, 6 finales: 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022

5 Francia, 4 finales: 1998, 2006, 2018 y 2022

6 Países Bajos, 3 finales: 1974, 1978 y 2010

7 Uruguay, 2 finales: 1930 y 1950

7 Hungría, 2 finales: 1938 y 1955

7 República Checa, 2 finales: 1934 y 1962

10 Inglaterra, 1 final: 1966

10 España, 1 final: 2010

10 Suecia, 1 final: 1958

10 Croacia, 1 final: 2018

Goleadores históricos

En tanto, y de acuerdo al registro oficial publicado por la FIFA, la tabla histórica de goleadores en los mundiales está encabezada por el delantero alemán Miroslav Klose, que entre 2002 y 2014 marcó 16 tantos en 24 partidos.

Al teutón lo sigue Ronaldo, el astro brasileño, quien anotó en 15 ocasiones entre los mundiales de 1998 y 2006.

El podio lo completa otro alemán: el Bombardero Gerd Müller, dueño de 14 conquistas en las Copas de 1970 y 1974.

Más goles anotados por un equipo en un partido

Hungría ante el Salvador en España en el año 1982. El partido terminó 10-1.

Más cantidad de mundiales disputados

Lionel Messi (38), quien cumplirá 39 años durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, registra cinco mundiales disputados con el conjunto Albiceleste: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Y junto a los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado, el alemán Lothar Matthaus y el portugués Cristiano Ronaldo integra el selecto grupo de futbolistas con más cantidad de mundiales disputados en la historia.

Nuevo récord que Messi podría marcar en el Mundial 2026

Si Lionel Messi -quien anotó 13 tantos en la historia de la Copa del Mundo- convierte tres goles en el Mundial 2026, se convertirá en uno de los máximos artilleros de la historia en los mundiales, puesto que de ese modo alcanzará al alemán Klose (en la misma línea que Messi se encuentra el francés Just Fontaine, quien también señaló 13 goles en apenas un Mundial: Suecia 1958).

argentina-messi-venezuela Lionel Messi, uno de los futbolistas con mayor cantidad de presencias en la historia de los mundiales.

Cabe resaltar que, si Messi anotase 4 tantos en el Mundial 2026, se convertiría así en el máximo goleador histórico en solitario en la historia de la Copa del Mundo. Por otra parte, cabe reponer que si bien Lionel Messi es el único futbolista en actividad entre los máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo, lo cierto es que la estrella francesa Kylian Mbappe le pisa los talones al capitán de la Selección Argentina: anotó 12 goles entre las Copas de Rusia 2018 y Qatar 2022.