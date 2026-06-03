El método matemático infalible que presagia al ganador de la Copa del Mundo: quién será campeón

Un matemático postuló a una Selección para campeonar en el mundial 2026 a través de un método matemático con el que acertó a los últimos tres campeones del mundo. De qué se trata.

48 países buscarán ser campeones en la Copa del Mundo que iniciará en tan solo ocho días, pero solo un equipo podrá obtener el trofeo más preciado a nivel mundial. En torno a esta definición que tendrá lugar el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 (hora de Argentina), en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), hay un sinfín de pronósticos y candidatos para llevarse el título de un certamen.

Así como en alguna oportunidad fue el Pulpo Paul el encargado de predecir el campeonato mundial de España en 2010, u otros resultados deportivos que marcaron la historia del fútbol mundial, en la actualidad hay un matemático que se convirtió en un verdadero talismán de los campeones que tuvieron los últimos mundiales.

Joachim Klement es un economista alemán, estratega jefe del banco de inversión Panmure Liberum , que analiza los resultados por fuera del análisis directo sobre el fútbol, sino que se basa en un modelo econométrico que prescinde de estadísticas deportivas y se basa en variables macroeconómicas como el tamaño de la población, la temperatura media del territorio, los puntos en el ranking FIFA, la condición de local y el PBI per cápita de cada país.

Klement

Según el relato del experimentado economista que ya acertó a los tres últimos campeones con su método, el sistema explica el 55% del rendimiento de una selección a lo largo de un torneo. El resto, siendo un 45% se lo atribuye a la suerte.

Quién es el campeón según el método

Su pronóstico no pasa desapercibido. Acertó cuando alegó que el campeón en Brasil 2014 sería Alemania, también cuando sostuvo que Francia se coronaría en Rusia 2018, y que Argentina sería quien festeje en Qatar 2022. Para este 2026, Klement ya eligió al campeón: Países Bajos, que nunca ganó una Copa del Mundo a pesar de haber llegado a tres finales (1974, 1978 y 2010).

Según confirmó con su teoría, el entrenador Ronald Koeman será quien lleve a la Selección a su primer título, en una final que se disputaría frente a Portugal.

Países Bajos

Qué dijo el matemático sobre la predicción

“Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes”, escribió Klement y agregó que la final de 2026 no será un espectáculo: “Nuestro modelo no pronostica que ni Países Bajos ni Portugal sean equipos especialmente atractivos de ver”.

Cómo le irá a la Selección argentina

Este resultado haría que la Argentina pierda el título que consiguió en 2022 durante el certamen que se disputó en Qatar. No será un problema la fase de grupos para la Selección que lidera el capitán Lionel Messi, pero si caminará solamente hasta los cuartos de final donde sería eliminado por la selección portuguesa que se anotó como finalista según la predicción.

“El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”, dice en su explicación Klement sobre el partido que lo eliminaría a la Scaloneta.

Messi Portada Selección

Cómo le iría a las otras selecciones grandes

Según explicó, Brasil sería eliminado en la ronda de 32 equipos ante Japón, describiéndole como “posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo”, mientras que España sería superado en semifinales ante Países Bajos. A su vez, Francia quedaría eliminada por los neerlandeses e Inglaterra caería ante Portugal en las semis.

Más allá de estas predicciones, el propio autor del sistema admite que este resultado de análisis no es la verdad absoluta.