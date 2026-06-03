Mundial 2026: los 6 mejores partidos de la fase de grupos para tener el fixture optimizado

La primera parte de la Copa del Mundo 2026 tendrá varios encuentros atractivos, desde un duelo entre campeones hasta choques de potencias europeas. ¿Cuáles son los mejores partidos de la fase de Grupos ?

Mundial 2026: los mejores partidos de la fase de grupos para tener el fixture optimizado

Con la cifra récord de 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, el Mundial 2026 tendrá en su primera ronda nada menos que 72 partidos , varios de ellos de mucho peso y con elencos de nivel como protagonistas, incluyendo a varios campeones del mundo .

Vale recordar que se clasificarán a los 16 avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. A continuación, un repaso de los seis mejores partidos de la primera fase.

Sudamericanos y africanos se verán las caras el sábado 13 de junio a las 19 hs (de Argentina) en el Nueva Jersey Stadium, en el que será el debut de ambos en el Grupo C que también integran Escocia y Haití .

Brasil Panamá Goleada Previa Mundial Brasil buscará volver a levantar la copa después de casi 25 años.

Brasil llega al encuentro como cabeza de serie y siempre favorito, más allá de que acumula varias frustraciones luego de lograr el pentacampeonato en Corea-Japón 2002. Comandada por Carlos Ancelotti y con Vinicius como figura, la verdeamarela llega al Mundial 2026 con la necesidad de volver a ser protagonista. Y una de las claves para lograrlo será un buen arranque, aunque tendrá un duro debut.

Marruecos, por su parte, fue la gran sorpresa en Qatar 2022, donde avanzó a semifinales eliminando a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a España. Con su cuarto puesto, se convirtió en la selección africana mejor ubicada en una Copa del Mundo. Además, los Leones del Atlas vienen de ser campeones en el Mundial Sub-20, donde derrotó a la Argentina en la final.

Alemania vs. Ecuador, por el Grupo E

Europeos y sudamericanos se medirán el jueves 25 de junio a las 17 hs en el New Jersey Stadium, en el cierre del Grupo E que comparten con Costa de Marfil y la debutante Curazao. Ganadora de cuatro Mundiales, la selección alemana afronta este Mundial en transición y con su peor racha histórica en la competencia: luego de lograr el título en Brasil 2014, sufrió dos inéditas eliminaciones en primera ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Alemania Alemania viene de quedar eliminada en la primera ronda de los últimos dos Mundiales.

Por su lado, Ecuador buscará ser una de las sorpresas del certamen, tras una muy buena eliminatoria sudamericana en la que terminó en el segundo lugar, solo por detrás de Argentina. Ambas selecciones cuentan con un único antecedente mundialista, con goleada 3-0 de los bávaros por la primera ronda de Alemania 2006.

España y Uruguay, por el Grupo H

El duelo entre dos campeones del mundo tendrá lugar el 26 de junio a las 21 hs en el Estadio Guadalajara, por el cierre del Grupo H que además tiene a Arabia Saudita y Cabo Verde.

Ganadora de la última Eurocopa, la selección española llega como una de las principales candidatas tras pasar las eliminatorias sin complicaciones, terminando invicta y puntera de su grupo. De la mano de Lamine Yamal, figura del Barcelona, buscará repetir el título de Sudáfrica 2010.

lamine yamal2 Lamine Yamal, la figura de la España candidata.

Con Marcelo Bielsa de entrenador, Uruguay atraviesa un proceso que viene de mayor a menor, incluso con algunos conflictos entre el DT y referentes del plantel. De todos modos, la Celeste intentará apelar a la “garra charrúa” para avanzar de ronda.

Francia vs. Noruega, por el Grupo I

En un choque de europeos, se medirán el viernes 26 de junio a las 16 hs en el Boston Stadium, en el cierre del Grupo I que comparten con Irak y Senegal. Este encuentro será clave para definir al ganador de la zona.

Francia va por su tercera final consecutiva, mientras que Noruega quiere ser la revelación en su regreso a un Mundial después de 28 años. Si bien se plantea un duelo entre delanteros estrellas como Mbappé por un lado y Haaland por otro, ambos elencos cuentan con jugadores de alto nivel, como Ousmane Dembelé, Michael Olise, Désiré Doué, Alexander Sorloth y Martin Odegaard.

Mbappé 1.jpg Mbappé quiere su tercera final consecutiva.

Portugal vs. Colombia, por el Grupo K

Otro cruce de primera ronda entre sudamericanos y europeos, en este caso tendrá lugar el 27 de junio a las 20.30 hs en el Miami Stadium, en el cierre del Grupo K que tiene a dos selecciones menores como los otros integrantes: Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, también se presenta como candidata a levantar su primer Mundial, mientras que Colombia intentará dar el golpe de la mano del entrenador argentino Néstor Lorenzo y figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jorge Carrascal.

Cristiano Ronaldo 1.jpg Cristiano Ronaldo y el sueño de la primera estrella para Portugal.

Inglaterra vs. Croacia, por el Grupo L

Un cruce de fuertes europeos que se da muy temprano. Ambas selecciones se verán las caras el miércoles 17 de junio a las 17 hs en el Dallas Stadium, en el debut del Grupo L que comparten con Ghana y Panamá.

Con una generación me mezcla juventud con experiencia, los ingleses también parten como uno de los favoritos a avanzar lejos en esta Copa del Mundo. Croacia, en tanto, quiere estirar su buen momento tras las grande actuaciones en los últimos dos torneos, siendo subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022.