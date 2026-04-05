El emotivo festejo de Bochini con los jugadores de Independiente y las cargadas a Racing

Tras ganarle el clásico al rival de toda la vida, el ídolo del Rojo pasó por el vestuario local a saludar a los futbolistas.

Ricardo Enrique Bochini es gloria máxima de Independiente y un ícono de la historia del fútbol argentino y continental. El "Bocha", que tiene su nombre en el estadio del Rojo, estuvo el sábado alentando en el 1 a 0 de su equipo sobre Racing , una de las victorias más festejadas de los últimos tiempos.

Con el gol de Gabriel Ávalos a poco del final, Independiente recuperó la ventaja de 23 partidos ganados por sobre el rival de toda la vida.

Bochini bajó a la zona de vestuarios después del encuentro y fue recibido por los jugadores. En medio de un clima de festejo, el capitán, Iván Marcone, se sacó su camiseta con el dorsal "23" y el Boca posó con esa casaca, que además de pertenecer al jugador representa un número con peso histórico.

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"Solo le pido a Dios, que Bochini juegue para siempre, siempre para Independiente, para toda la alegría de la gente", cantaron los jugadores mientras el "10" más importante de la historia del Rojo los saludaba y posaba para la foto con la camiseta de Marcone.

Inmediatamente después se escuchó el "un minuto de silencio, para Racing que está muerto", con el Bocha formando parte de los festejos.

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Marcone y su futuro en Independiente: “No sé si fue mi último clásico”

Iván Marcone dejó una de las frases más resonantes tras la victoria de Independiente sobre Racing, al poner en duda su continuidad en el club y sugerir que el clásico de Avellaneda pudo haber sido el último para él con la camiseta del Rojo en ese escenario.

“No sé si es mi último clásico jugando acá, pero es un momento muy lindo compartirlo con mi gente”, expresó el mediocampista, en una declaración que rápidamente encendió interrogantes sobre su futuro.

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El capitán de Independiente habló en un tono cargado de emoción luego del triunfo frente al máximo rival y vinculó esa sensación con el acompañamiento de los hinchas, que colmaron el estadio a pesar del complicado presente futbolístico del equipo.

“La gente llenó, no le importa que nos esté yendo mal”, afirmó Marcone, quien además reconoció el peso simbólico que tenía este partido para él por su historia personal con el club.

En ese sentido, el volante remarcó que se trató de una victoria especialmente esperada: “Hacía bastante no ganábamos acá, de local. Yo me crié viendo a Independiente ganar estos partidos, yo me lo merecía, la gente me lo exigía”.

Más allá de la frase sobre su posible despedida en el clásico, Marcone también valoró el alivio que significó el triunfo en un contexto adverso: “Gracias a Dios, veníamos sin poder ganar, en un momento complicado. La gente necesitaba este triunfo en casa”.

Por último, el futbolista manifestó su deseo de que el éxito ante Racing marque un cambio de rumbo para el equipo en la recta que viene: “Ojalá estos tres puntos sean el punto de inflexión”.

La declaración de Marcone, uno de los referentes del plantel, dejó abierto un interrogante inesperado en una noche de festejo para Independiente: si efectivamente el capitán empezó a transitar sus últimos pasos en el club.