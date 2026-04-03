Independiente recibe a Racing en el Clásico de Avellaneda: hora, formaciones y TV

El partido será el plato fuerte de la jornada del sábado en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Independiente recibirá este sábado a Racing , por la decimotercera fecha del Torneo Apertura , en la que será una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”, uno de los partidos más emocionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 17:30 , se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Independiente llega a este “Clásico de Avellaneda” en un muy flojo momento, ya que cayó en sus últimas dos presentaciones en el Torneo Apertura y además solo ganó en una de las seis fechas previas.

Es por esto que el “Rojo” marcha noveno en la Zona A con 14 puntos y una nueva derrota podría significar la estocada final para su director técnico, Gustavo Quinteros, quien se encuentra en la cuerda floja.

El equipo del ex entrenador de Vélez llegará a esta edición 226 del Clásico de Avellaneda con más dudas que certezas, a pesar del triunfo 4-2 ante Atenas de Rio Cuarto por los Treintaidosavos de final de la Copa Argentina, el pasado viernes en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

El partido generó preocupación en Independiente con los dos goles de Atenas sobre el final, siendo los dos únicos remates del equipo riocuartense en el partido y que el arquero suplente Joaquín Blázquez no pudo despejar, teniendo participación en el primero donde la pelota entró por su palo.

De cara a este encuentro, Independiente mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una de ellas pasa por el lateral izquierdo de la defensa, donde pelean por dicha posición Facundo Zabala o Milton Valenzuela, mientras que en el ataque aún no está definido si jugará Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz.

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Racing, por su parte, llega en levantada ya que después del espantoso inicio de torneo que tuvo, en el que perdió sus primeros tres partidos, pudo recuperarse para ganar cinco de los últimos ocho encuentros (empató los tres restantes).

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas, que acumulan un invicto de nueve presentaciones, están quintos en la Zona B con 18 puntos y tienen una muy buena oportunidad para afianzarse en las primeras posiciones y hundir aún más a su clásico rival.

La gran novedad en la formación de Racing llega por el lateral izquierdo de la defensa, donde Agustín García Basso, quien suele ser defensor central, ocupará dicha posición tras el desgarro que sufrió Gabriel Rojas mientras entrenaba con la Selección argentina.

En caso de volver del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini con los tres puntos, Racing también empezará a meterse de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga, que se le otorga al equipo que más puntos sume en la tabla anual, porque terminaría la fecha a cinco unidades del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

Las posibles formaciones de Independiente y Racing

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.