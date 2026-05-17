Grooming en Independiente y escándalo: hubo tres casos en las inferiores

El padre de uno de los damnificados le dio aviso al club de Avellaneda, que puso manos a la obra rápidamente.

Independiente formalizó una grave denuncia de carácter penal luego de detectarse tres preocupantes casos de grooming que afectaron directamente a futbolistas de las divisiones inferiores de la institución. La alarmante situación se originó a partir de la advertencia realizada por el padre de uno de los damnificados , quien alertó de inmediato al director técnico de la categoría sobre comportamientos extraños en el entorno digital. Ante este panorama, la comisión directiva del Rojo activó con celeridad el protocolo de protección juvenil para resguardar la integridad de los menores involucrados en la pensión.

Los profesionales de la salud mental y los asistentes sociales que desempeñan tareas en la reconocida pensión Casa CAI iniciaron un exhaustivo seguimiento interdisciplinario en todas las estructuras de la entidad de Avellaneda. Como resultado directo de estas rigurosas tareas de control y contención, el equipo técnico interdisciplinario del establecimiento logró identificar otros dos casos adicionales de idénticas características operativas. Los dirigentes del club recabaron de inmediato todo el material probatorio informático disponible para ponerlo a disposición de los especialistas en delitos tecnológicos.

La presentación formal de la denuncia judicial fue radicada el pasado viernes ante las autoridades competentes de la Unidad Funcional de Instrucción Número 2 del Departamento Judicial de Avellaneda. Un apoderado legal de la institución y un miembro de la comisión directiva se presentaron en la mesa de entradas para solicitar el inicio formal de la investigación penal preparatoria. Los representantes de la entidad deportiva confirmaron que regresarán a la sede judicial mañana con el firme propósito de ampliar la presentación original .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2055996582227485127&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial



El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:



El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido… pic.twitter.com/fMqUNZaisS — C. A. Independiente (@Independiente) May 17, 2026

En el plano estrictamente institucional y preventivo, las autoridades del Rey de Copas coordinaron una agenda de trabajo conjunta con los profesionales especializados que integran la prestigiosa organización no gubernamental Grooming Argentina. La finalidad principal de esta iniciativa radica en la implementación urgente de talleres educativos y charlas de concientización digital destinadas a todos los jóvenes deportistas de la cantera de la banda roja.

El grooming constituye una modalidad severa de violencia sexual digital que se encuentra tipificada y penada con prisión efectiva dentro del territorio. El delito se configura cuando un individuo mayor de edad establece un vínculo virtual con un niño, niña o adolescente mediante el uso de perfiles falsos y engaños sistemáticos en redes sociales. El agresor manipula emocionalmente a su víctima con el claro propósito de obtener material de contenido sexual o coordinar encuentros físicos.

Qué les pidieron desde Independiente a los referentes de las inferiores

La noticia generó un profundo cimbronazo institucional en el predio de Villa Domínico, donde diariamente entrenan cientos de futbolistas que sueñan con consolidarse en la Primera División del fútbol argentino. Los coordinadores de las categorías formativas recibieron precisas instrucciones de extremar los cuidados diarios y mantener canales de comunicación fluidos tanto con los deportistas alojados como con sus respectivos núcleos familiares.

La Justicia de Avellaneda ya solicitó una serie de peritajes técnicos sobre los dispositivos telefónicos y las cuentas personales de las plataformas virtuales utilizadas por los menores de edad para determinar el origen de los mensajes. El cuerpo de investigadores judiciales no descarta la realización de futuros procedimientos en las próximas horas basados en la información que aportará la cúpula dirigencial del cuadro de Avellaneda.