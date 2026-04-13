Donald Trump anunció el bloqueo del Estrecho de Ormuz: "Acabaremos con lo poco que queda de Irán"

El presidente estadounidense confirmó que el bloqueo a los buques petroleros será este lunes. "Estamos preparados", anunció.

Este lunes por la mañana Estados Unidos confirmó el bloqueo del Estrecho de Ormuz tras las negociaciones fallidas con Irán. La medida fue anunciada por Donald Trump este domingo a través de Truth Social.

El mandatario advirtió que "Estados Unidos bloqueará a los buques que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10 am (hora del este). ¡Gracias por su atención al asunto! Presidente DJT", escribió.

El objetivo de esta medida es para asfixiar las finanzas iraníes, que necesitan de las importaciones petroleras para evitar su colapso definitivo. Trump espera que Irán desmantele su proyecto nuclear, y además termine con la fabricación de misiles balísticos, descarte un próxima ofensiva contra Israel y cancele su respaldo a Hezbollah y los Huties.

"Estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda del país", advirtió al país de Medio Oriente.

Donald Trump

"Cualquier iraní que dispare será volado al infierno"

Al mismo tiempo, el republicano evalúa otras medidas de presión, incluido el ataque a infraestructura crítica iraní. "Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a embarcaciones pacíficas será volado al infierno", sostuvo en relación con la navegación por la vía marítima convertida en un eje crucial en el conflicto bélico.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 11 de la mañana (hora argentina) y sería aplicado "contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán".

donald trump

Asimismo, el país norteamericano no interferirá en la navegación de los barcos que no tienen previsto atracar en puertos iraníes a la entrada o la salida del estrecho de Ormuz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este lunes su apoyo al bloqueo de los puertos iraníes. "Irán ha violado las normas (de las negociaciones de paz en Pakistán), el presidente Trump ha decidido imponer un bloqueo naval", declaró durante el Consejo de Ministros, según un video difundido por su oficina.

Y sumó: "Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos".

El ejercito de Irán calificó el bloqueo de Estados Unidos como "ilegal" y un hecho de "piratería"

Irán lanzó una dura advertencia a raíz de este bloqueo e indicó que "ningún puerto del Golfo estará a salvo" si se amenaza la seguridad de sus instalaciones. El Ejército iraní declaró que las restricciones impuestas por Estados Unidos a la navegación en aguas internacionales son ilegales y constituyen un ejemplo de piratería, según un comunicado del cuartel central Khatam al-Anbiya difundido en la televisión estatal.

Mohsen Rezaei, asesor militar y ex comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó en X que las fuerzas armadas iraníes cuentan con “importantes recursos sin explotar” para contrarrestar un bloqueo del estrecho de Ormuz y que Irán no se dejaría coaccionar por “tuits ni planes imaginarios”.

La Guardia Revolucionaria comunicó que el estrecho de Ormuz sigue bajo "control total" de Irán y permanece abierto a embarcaciones no militares, mientras que las militares recibirían una "respuesta contundente".