Cómo arranca la semana en Neuquén: así va a estar el clima

En la capital habrá temperaturas agradables, mientras que en el interior se esperan condiciones más frescas.

Neuquén inicia la semana con condiciones meteorológicas variables en gran parte del territorio provincial, en una jornada marcada por la nubosidad, la inestabilidad y gran amplitud térmica entre mínimas y máximas , de acuerdo con el pronóstico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En la ciudad de Neuquén, este lunes se presentará con cielo mayormente cubierto e inestable, aunque con temperaturas agradables para la época. La máxima prevista alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 12. Además, se espera viento del sudoeste y sudeste de intensidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 29 kilómetros por hora durante distintos momentos del día.

El pronóstico indica que, si bien no se esperan fenómenos severos en el Alto Valle, la nubosidad se mantendrá presente durante gran parte de la jornada, generando un arranque de semana con cielo gris y condiciones cambiantes.

AIC clima para Neuquén 13-04

Centro y norte de Neuquén

En el centro neuquino, donde se encuentran localidades como Zapala y zonas aledañas, el lunes se desarrollará con un panorama más fresco que en el este provincial. Allí se prevé cielo parcialmente nublado a cubierto, con temperaturas moderadas durante la tarde y un marcado descenso térmico en horas de la mañana y la noche. La máxima, por la tarde, será de 22 grados.

La AIC también anticipó presencia de viento moderado en esta franja de la provincia, especialmente durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja en comparación con Neuquén capital.

En el norte de Neuquén, el tiempo también estará dominado por la nubosidad y las condiciones variables. En localidades como Chos Malal, Andacollo y sectores del Alto Neuquén se espera una mañana fresca, con cielo mayormente cubierto y paulatino ascenso de la temperatura hacia la tarde, pudiendo alcanzar los 22 grados.

Zapala homicidio

Si bien no se pronostican precipitaciones significativas para esa región, la inestabilidad atmosférica mantendrá un escenario cambiante durante toda la jornada, con momentos de mayor cobertura nubosa.

Cordillera y sur de Neuquén

La región cordillerana y el sur neuquino volverán a ser las zonas más inestables de la provincia este lunes. Según la AIC, en sectores de cordillera se prevén cielos cubiertos, ambiente fresco y probabilidad de lluvias o chaparrones aislados en distintos puntos.

Localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes tendrán una jornada con abundante nubosidad, temperaturas más bajas y condiciones propensas a precipitaciones intermitentes, especialmente en áreas de montaña. La máxima, no superarás los 13 grados.

Estas condiciones se enmarcan en el ingreso de aire más húmedo sobre la zona cordillerana, una situación que suele generar tiempo inestable en el oeste provincial mientras el este mantiene temperaturas más templadas.

San Martín de los Andes_postal.jpg

Mientras el Alto Valle y la Confluencia mantendrán temperaturas agradables y condiciones estables pese a la nubosidad, el interior de la provincia mostrará un escenario más fresco, con mayor presencia de viento e inestabilidad, especialmente en la cordillera.

El comportamiento del clima durante este lunes anticipa además una semana con variabilidad en las condiciones meteorológicas.