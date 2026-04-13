La neuquina Valentina Rosas, promesa y realidad del mountain bike nacional con apenas 13 años

La joven representante de la provincia nacida en Plottier es multicampeona de su disciplina y esta semana competirá en Paraguay.

Con apenas 13 años, la neuquina Valentina Rosas sigue escribiendo su propia historia en el mountain bike . La joven oriunda de Plottier volvió a destacarse a nivel nacional al consagrarse campeona argentina de cross country olímpico (XCO) por cuarta vez consecutiva, en el certamen disputado en la primera semana de abril en el Parque Deportivo de Montaña de Mendoza .

La competencia tuvo distintas modalidades como XCO, short track (XCC), relevos (XCR) y eliminator (XCE), en circuitos exigentes que pusieron a prueba la técnica, resistencia y estrategia de los competidores. En su primer año dentro de la categoría damas menores, Rosas volvió a demostrar su jerarquía, incluso luego de una caída en el short track el primer día de competencia.

“Ese fin de semana estuvo muy bueno, el sábado tuvimos el short track. Ahí tuve una caída, pero solamente fue un raspón, y el domingo corrimos el XCO donde salí campeona. Lo bueno es que ya estoy por cuarto año siendo campeona argentina, así que estoy muy contenta” , contó a LMNeuquén.

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La joven ciclista, que además es campeona sudamericana 2024/25, fue una de las favoritas y vivió la experiencia junto al seleccionado nacional. “Era una de las favoritas de ahí, de todos los chicos. Estar con la selección argentina también estuvo muy bueno”, agregó.

Entre el colegio y la bici

Más allá de los resultados y la agenda competitiva, la rutina de Valentina exige disciplina diaria. “Voy al colegio a las seis de la mañana, a veces salgo a la una o dos y media. Salgo a entrenar a las 3, a veces me voy al paseo de la costa en Plottier o a la barda, o a la ruta y después hago todas las tareas”, relató.

La biker de 13 años inició a muy temprana edad en el deporte y con una fuerte influencia familiar. “Empecé a los 5 años, jugando, en una escuelita de ciclismo. También con mi abuelo, empezamos a practicar técnica entre los árboles. Había corrido también una carrera acá en la barda de Plottier y me gustó mucho, así que ahí le empecé a decir a mi abuelo que quería entrenar y me empezó a entrenar él hasta el año pasado”, repasó.

Aunque probó el ciclismo de ruta, su pasión está clara. “Hacía antes ciclismo de ruta pero no me llamó tanto la atención como el mountain bike y también me gustaría mucho hacer descenso", afirmó.

De hecho tuvo cierto roce en el downhill en la Cordillera. "Fui a Bariloche, todavía no me subí a una bici de descenso, pero ya he probado bajadas y circuitos de descenso, me gusta mucho”, deslizó.

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Familia y colegio, fundamentales

En su camino su familia es un pilar fundamental para seguir. “Ellos siempre me acompañan en todo. Mi familia siempre está ahí en todos los viajes. A Mendoza fuimos papá, mamá, yo y otros conocidos que entrenan con nosotros”, comentó.

También destacó el acompañamiento en el colegio. "El año pasado el profe de educación física, me apoyaba una banda, siempre me felicitaba por todo, bueno, este año también. Así que estoy re contenta con todos mis compañeros que siempre que llego al aula cuando gano, siempre me dan un aplauso, me felicitan”, dijo agradecida.

La competencia en Paraguay

Para Valentina la agenda viene cargada para las próximas semanas. El próximo es el Campeonato Panamericano en Encarnación, que se disputara esta semana: "ahí corro el viernes y el sábado”, anticipó.

Luego, su calendario continuará con una gira internacional que incluye un Centro de Alto Rendimiento en Bromont, y la CUP Canadá Internacional en Mont Bellevue. “Vuelvo y me voy a Canadá a un centro de rendimiento, también corro una fecha CUP Internacional el 30 y el 31 de mayo. Llego y tengo la primera fecha del campeonato abierto argentino en Catamarca”, detalló.

En su primer compromiso, en Encarnación, ya sabe que correrá en grupo, en el equipo de relevos, siendo un gran desafío. “En Paraguay corremos la posta con la Selección Argentina”, afirmó.

Aunque por edad aún no puede sumarse al equipo nacional, su integración con la Selección es constante. “Todavía no estoy adentro porque no me da tanto la edad. Soy un poco chica para entrar, pero en todas las competencias siempre me llamaban, estaban ahí conmigo. Los chicos me llevaban a hacer el reconocimiento de los circuitos, practicando técnicas y estaba ahí con la Selección”, reconoció.

Con grandes logros a tan corta edad y una gran proyección, Valentina se permite soñar en grande. Con humildad y determinación, se anima a mirar más lejos. “Mi sueño es estar corriendo a nivel mundial. También me gustaría mucho ir al Tour de Francia a correr, también campeonatos del mundo de XCO y de descenso”, concluyó.

Con talento y sacrificio, la joven de Plottier ya dejó de ser promesa para convertirse en una realidad del ciclismo neuquino y argentino con proyección internacional.