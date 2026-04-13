La transformación del oeste de Neuquén no se detiene y el barrio Z1 ya cuenta con 300 cuadras asfaltadas

Este desarrollo en Z1 forma parte de un nodo logístico y vial mucho más amplio para este sector de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén alcanzó un hito en el sector oeste de la ciudad. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, confirmó que la obra de pavimentación en el barrio Z1 presenta un avance cercano al 90 por ciento, con 300 cuadras ya finalizadas de las 357 proyectadas originalmente para este sector.

Este ambicioso proyecto de infraestructura de la gestión del intendente Mariano Gaido , incluyó la división del barrio en 5 cuadrantes estratégicos para organizar las tareas. Nicola precisó que 4 de esos cuadrantes ya están terminados, lo que ha cambiado radicalmente la fisonomía de una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de la capital neuquina.

“Estamos muy avanzados ya. El barrio Z1 tiene aproximadamente 357 cuadras que intervenimos, dividido en cinco cuadrantes. Cuatro de esos cuadrantes ya están las obras , en algún caso haciendo el cierre de obra, en otros ya se hizo la recepción. Así que más o menos de las 357 cuadras, 300 cuadras ya están terminadas con asfalto”, detalló el funcionario.

La intervención integral no solo contempla la capa asfáltica, sino que conlleva un desarrollo de infraestructura base que garantiza la durabilidad y funcionalidad de la red vial.

Asfalto barrio Z1 (1)

Qué implican los trabajos

Según explicó Nicola, los trabajos incluyen cordón cuneta, badenes, cámaras para sumideros y una revisión exhaustiva de las conexiones domiciliarias de servicios básicos como agua y cloacas antes de proceder al pavimentado final de cada calle.

En cuanto al sector restante para completar la totalidad del barrio, los equipos técnicos se concentran actualmente en el quinto cuadrante. Este se ubica al oeste de la calle Casimiro Gómez, en el área delimitada entre Crucero General Belgrano y Poliansky.

Nicola indicó que allí las tareas presentan un avance del 40 por ciento, aunque el ritmo de pavimentación está sujeto a la finalización de una obra de saneamiento previa.

“Allí, previo al asfalto, hay que terminar con una obra de cloacas que está en ejecución, así que va a llevar un mes más, un mes y medio más por lo menos. Pero ya con eso completamos las 357 cuadras, así que bueno, vamos la verdad que muy avanzado y dentro de los plazos que estaban previstos”, aseguró el secretario, remarcando que se busca dejar al 100 por ciento pavimentado todo el sector.

Afalto

Este desarrollo en Z1 forma parte de un nodo logístico y vial mucho más amplio para el oeste neuquino. Nicola señaló que en los barrios aledaños la actividad es incesante.

En Círculo Policial se estima que, para principios de mayo, el cuadrante que va desde Rafaela hasta Necochea, al norte de la calle Belgrano, quede totalmente finalizado. Asimismo, el municipio se prepara para realizar el llamado a licitación de la pavimentación de la calle Lago Muster, una arteria troncal que conectará desde Necochea hacia el extremo oeste de la capital.

La conectividad estratégica también se refuerza con las obras en la avenida Crouzeilles, donde se pavimentan 3000 metros lineales. “Estamos a menos de dos meses de terminar la avenida Crouzeilles, que son unos 3000 metros lineales de una gran troncal del oeste de nuestra ciudad”, puntualizó Nicola.

A esto se suma el proceso licitatorio para extender la conectividad desde la cabecera del Hipódromo hasta la Autovía Norte, facilitando el flujo vehicular hacia la Ruta 67 y el desarrollo del Distrito 7.

Finalmente, el secretario vinculó este avance con la visión de desarrollo del intendente Gaido de transformar a Neuquén, la capital que más crece del país, a través de una gestión eficiente y cuentas ordenadas.