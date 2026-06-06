Myriam Bregman en Neuquén llamó a organizar la simpatía que la posiciona primera en las encuestas de imagen positiva

Unas 1500 personas celebraron el acto encabezado por la diputada nacional del PTS-FITU en el Club Pacífico. La diputada convocó a organizar comités en cada barrio, espacio de estudio y trabajo.

¡Mi presidenta! gritó una mujer y más de 1500 personas en el Club Pacífico de Neuquén aplaudieron en medio del discurso de Myriam Bregman , que convocó, obviamente, a militantes del PTS , pero también a gran cantidad de simpatizantes de esta figura que protagonizó un masivo acto mientras se consolida como la referente política con más imagen positiva .

Parte de ese 47% que sintió más confianza en la dirigenta de izquierda que en Patricia Bullrich o Axel Kicillof se vio expresado en el multitudinario acto, con la presencia de referentes de Casa ATTTA, de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, APDH, la Confederación Mapuche y la Coordinadora Parlamento Mapuche Tehuelche, Marcos, hermano de Azul Semeñenko , trabajador de ATE, así como otros espacios sociales y políticos.

El deseo de que la actual diputada nacional del PTS-FITU, pueda alcanzar la presidencia de la nación argentina entonces no sería descabellado al calor del también sostenido aumento en intención de voto. Pero las prioridades que la "Rusa" apuntó en el acto excedieron la convocatoria a apoyarla en las próximas elecciones.

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De la simpatía a los Comités

Mientras el club se llenaba, en diálogo con LM Neuquén Bregman descartó cualquier relación de su creciente apoyo recibido con campañas de marketing y apuntó: "Nos reconocen porque luchamos, nos reconocen porque cuando todos decían que había que darle tiempo a Milei estuvimos en la calle, porque vieron cómo nos reprimían en la puerta del Congreso cada miércoles con los jubilados y las jubiladas".

En este sentido, en vez de hacer un llamamiento a futuras elecciones o afiliaciones masivas a su fuerza política, indicó que su pretensión es concreta e inmediata. "A la gente no le podemos decir, "mira, no podés pagar el alquiler, esperá que capaz que ganamos en diciembre del 27, después se toman enero porque son las vacaciones y en febrero del 28 te cuento qué voy a hacer o qué ideas tengo".

Por el contrario, señaló: "Hay que decir ahora qué es lo que proponemos, queremos que toda esa fuerza se organice, que no puede seguir desorganizada, disipándose, sino que el momento de enfrentar a Milei es ahora". Al finalizar el acto, expresó: "Vamos a dar la pelea en el terreno electoral, pero tenemos objetivos más grandes. Hay que organizar la simpatía y para eso necesitamos de cada uno de ustedes. Llamamos a poner en pie comités, donde cada uno piense como organizarse en cada lugar de trabajo o de estudio".

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De todas maneras, advirtió: "No queremos comité para las peleas que estamos siempre, organizar a millones, ambición muy grande, llenar de ideas y propuestas". Por este motivo, llamó a construir vínculos entre trabajadores que muchas veces permanecen alejados de las organizaciones políticas tradicionales o quedan "atrapados en la burocracia sindical".

Bregman también hizo una referencia especial a los trabajadores petroleros que se desempeñan en los yacimientos de Vaca Muerta al plantear la necesidad de ampliar la organización política de la izquierda, sostuvo que es fundamental llegar a quienes trabajan "en boca de pozo" y enfrentan condiciones laborales extremas mientas "unos pocos se llevan la ganancia".

Consultada sobre su análisis de lo que puede pasar con el cambio de Zona Fría, indicó: "El resultado será enormes tarifazos para la población, ahora bajaron una etapa, después viene lo demás porque está escrito en los pliegos y en los acuerdos que están firmando con el Fondo Monetario", afirmó, por lo que consideró que quienes aseguran que el Ejecutivo mantendrá los subsidios están generando una falsa expectativa. "Es un engaño total", advirtió.

Las propuestas de Bregman y su llamado a prestar atención a los diputados y senadores neuquinos

La previa del acto estuvo marcada por intervenciones de jóvenes, docentes, trabajadoras de la salud y ceramistas que llamaron a organizarse contra el ajuste, defender la educación pública, fortalecer el movimiento feminista y reivindicar las experiencias de gestión obrera, en una secuencia de discursos que funcionó como antesala de los principales ejes que luego desarrollaría Myriam Bregman.

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Luego, la legisladora nacional abrió la ceremonia llevando sus manos al corazón diciendo "Banderas Rojas, Banderas Negras", una frase de Juguetes Perdidos y el Club Pacífico lleno de banderas vibró de arriba a abajo. Luego, en primer lugar, saludó a la familia de Luciana Muñoz, su hermanita, su mamá y su abuela, e hizo énfasis en el impacto generado por el femicidio de Agostina para plantear una agenda política que vinculó la lucha contra la violencia de género con las políticas económicas del gobierno nacional. "Sabemos que el femicidio existe, que el patriarcado es una parte intrínseca del capitalismo", afirmó en contraposición al discurso presidencial que negó su existencia.

También respaldó la intervención de la legisladora cordobesa Laura Vilches, quien cuestionó públicamente a la fiscalía: "La tarea que deja el mensaje de Laura es que levantar la voz sirve, romper pactos sirve".

A partir de allí propuso una "coordinación permanente" entre organizaciones feministas de todo el país. "No queremos que se lleven una piba más", sostuvo, y agregó que las mujeres deben organizarse porque "no nos defiende nadie".

Bregman también relacionó las demandas del movimiento feminista con el ajuste económico impulsado por el gobierno nacional. "Hablar del FMI y del ajuste es hablar de la vida de todas nosotras. No hay vacantes en los jardines, no hay medicamentos para los jubilados", señaló ante la militancia reunida en el Club Pacífico.

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Uno de los ejes centrales de su intervención fue la discusión sobre Vaca Muerta y el modelo energético. Allí volvió a plantear una de las propuestas históricas de la izquierda: la nacionalización del sistema energético. "Producción de gas y petróleo bajo gestión obrera, no en función de los burgueses ni de las multinacionales, sino planificada en función de las necesidades sociales", afirmó. Como ejemplo, cuestionó que "tres millones de familias no tienen acceso a la red de gas" mientras viven en una provincia que concentra una de las mayores reservas hidrocarburíferas del país.

En el mismo sentido criticó los beneficios otorgados a las grandes empresas petroleras y mineras. "Con el RIGI dejan de pagar impuestos. Vos tenés un kiosco y sí pagás", ironizó. También cuestionó el acompañamiento de sectores políticos neuquinos a las iniciativas del gobierno nacional y alertó sobre el próximo proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que habilitará la venta de tierras argentinas a extranjeros sin límites: "Ven zonas de saqueo, no les importa que vivan comunidades, y dejan sin agua a toda la población. Las invito que presten más atención a los diputados y senadores neuquinos". En este punto, se escuchó fuerte una intervención de parte del público: "Allá (en el Congreso) lloran pero votan contra nosotros".

Críticas al peronismo

"Estuve en esa movilización cuando se aprobó el acuerdo con Chevron", señaló y evocó especialmente la presencia de las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle durante aquella jornada marcada por la represión policial. "Nos reprimieron, pero las Madres estaban ahí a pesar de la feroz represión", afirmó.

La dirigente reivindicó además la experiencia de Zanon y de las fábricas recuperadas y sostuvo que las gestiones obreras representan una alternativa frente al individualismo promovido por el sistema. "Las fábricas funcionan sin patrones, pero no funcionan sin trabajadores", afirmó. Y agregó: "Con nuestros ejemplos mostramos que si manejamos una fábrica podemos manejar el país".

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En el tramo más directamente político, advirtió que los sectores económicos están preparando "un mileísmo sin Milei" para preservar las reformas impulsadas durante esta etapa. También cuestionó al peronismo por no plantear una ruptura con el Fondo Monetario Internacional ni comprometerse a revertir medidas del actual gobierno. "¿No les llama la atención que no dicen nada?", preguntó; "No dicen que van a derogar la reforma laboral, no dicen que van a derogar el RIGI?"

En este sentido, para finalizar puso otro ejemplo: "el peronismo dice que clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento, pero para superar esa experiencia histórica no hay que ser la columna de nadie, sino que la clase obrera tiene que ser la cabeza de una nueva sociedad".

"Milei solo escucha cuando salimos a la calle"

"Si juntamos la fuerza de los ricoteros y las mujeres recuperamos las Islas Malvinas", comenzó como ejemplo de fuerza en relación a los multitudinarios homenajes al Indio Solari frente a su muerte, y el movimiento del Ni Una Menos, que desde el 2015 llena las plazas, veredas y las calles.

Finalmente, llamó a construir una nueva herramienta política para la clase trabajadora. "Necesitamos un nuevo movimiento histórico, un Partido de la Nueva Clase Trabajadora", planteó. Y cerró con una convocatoria a la militancia: "Nadie se salva solo, nadie lucha solo. Si nos organizamos y si coordinamos, podemos empezar a cambiar la historia".

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En medio de cientos de jóvenes que coreaban "Vivas nos queremos", la "Rusa" dijo que "estos actos sirven para que nos vayamos con una tarea particular; tenemos que tener todos la plena conciencia de tomar como algo propio cambiar la historia".

En este sentido, evocó la movilización social en Bolivia, como un ejemplo de resistencia popular frente a los programas de ajuste. Destacó especialmente el papel que cumplen las llamadas "mujeres de pollera" en las protestas y bloqueos que se desarrollan en ese país. "Bolivia le enseña a luchar a la CGT", afirmó, al señalar que son las mujeres quienes encabezan gran parte de las movilizaciones contra un gobierno que comparó con el de Javier Milei. Según sostuvo, el conflicto boliviano demuestra que "la rebeldía no se volvió de derecha", como afirman algunos analistas, sino que sigue encontrando expresión en las luchas populares.

Acto Myriam Bregman (15)

Por este motivo, en el tramo final de su discurso, Bregman insistió en que la respuesta al que consideró un avance de la derecha no puede quedar reducida a la observación pasiva de los conflictos sociales. Al convocar a la creación de comités en barrios, lugares de trabajo y espacios de estudio, planteó que la organización popular debe asumir un papel activo frente a cada conflicto, como la Campaña Salvamos al Mari Menuco.

"No podemos mirar las rebeliones por televisión, algo hay que hacer", afirmó. La dirigente sostuvo que esa fuerza organizada podría intervenir en luchas concretas, desde la defensa de Cerámica Neuquén y Zanon hasta los reclamos salariales, la salud pública, la educación y la violencia de género.

Acto Myriam Bregman (3)

"En la resistencia está todo el hidalgo calor de la vida", aseguró evocando nuevamente al Indio Solari y agregó: "nosotras queremos pasar a la ofensiva para lograr lo que necesitamos para una vida que merece ser vivida, sin más crímenes de violencia de género y sin que seamos zona de sacrificio".