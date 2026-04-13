Gustavo Costas retó a Marcos Rojo en conferencia de prensa por la expulsión: qué dijo

El entrenador de Racing habló en conferencia de prensa y fue claro con su postura sobre la evitable expulsión del defensor. Qué dijo sobre el rendimiento del equipo.

A Racing se le fue de las manos un partido parejo por errores que pudieron haber sido evitados por la defensa del equipo que no estuvo fina. Principalmente el marcador central Marcos Rojo fue el apuntado por los hinchas debido a la falla que protagonizó en el primer tanto y la expulsión a los 80 minutos de partido por una piña a Lucas Martínez Quarta.

Luego del encuentro que terminó 2-0 para el millonario en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador Gustavo Costas brindó una conferencia de prensa donde fue contundente por la jugada donde el central perdió el control y terminó yéndose al vestuario antes de tiempo: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”.

Por otra parte, fue contundente: “Lo hablaremos mañana (este lunes). Hoy (domingo), en caliente, no vamos a hablar. Todavía no la vi bien. Cambeses y Maravilla me dijeron que no era para expulsión”. A su vez insistió con el mensaje que quiere darle a sus futbolistas: “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo...”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2043514531465371897&partner=&hide_thread=false "ESAS COSAS NO PUEDEN PASAR, NO PODEMOS DEJAR AL EQUIPO CON 10"



Gustavo Costas, DT de Racing, se refirió a la expulsión de Marcos Rojo en la derrota con River.



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Ya afuera de la jugada que marcó una parte del partido, analizó el encuentro: “En el primer tiempo, en el segundo también, si no metés los goles es difícil. Tanto con Independiente como hoy, fueron los mejores partidos del campeonato. En el final nos alocamos y tuvimos muchas fallas. Faltó meterla, al igual que el sábado”.

Otras frases de Costas

La falta de eficacia: “Hemos sido intensos, hemos generado situaciones… En los últimos 5 o 10 minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo. Pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir. Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos”.

“Hemos sido intensos, hemos generado situaciones… En los últimos 5 o 10 minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo. Pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir. Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos”. “Me preocupa que no podemos meterla. Generamos situaciones. Ante Independiente, salimos a ganar el partido; nos llegaron dos veces y nos convirtieron. Hoy también. Nos está costando mucho, pese a que generamos situaciones claras, dentro del área. Hoy hubo varias que se fueron al lado del palo. En el juego, en la intención, hemos sido superiores al rival, pero si no la metes…”.

El mensaje para los hinchas : "¿Qué le vamos a decir al hincha de Racing? Que siga creyendo, que seguiremos dejando todo. El equipo va mejorando, partido tras partido. Fuimos superiores en los dos clásicos, pero no ganamos. El fútbol no es de merecimiento". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2043513277196435707&partner=&hide_thread=false "CONTRA INDEPENDIENTE Y HOY, HICIMOS LOS MEJORES PARTIDOS DEL CAMPEONATO"



Gustavo Costas analizó la derrota de Racing ante River, luego de la caída ante el Rojo.



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Tras un error de Rojo: River le ganó el clásico a Racing

River derrotó a Racing por 2-0 al terminó del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el delantero Facundo Colidio, por medio de un mano a mano cuando iban 33 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Sebastián Driussi sentenció el triunfo en el primer minuto de descuento del segundo tiempo.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades.

En la próxima fecha, River será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo 19 de abril a partir de las 17:00, mientras que la “Academia” visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13:30.

Así fue la victoria de River ante Racing

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una presión alta que dejó mano a mano al delantero Santiago Solari, que definió desde el borde del área grande pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó con mucha velocidad y se quedó con el disparo.

A los 17 minutos, en un contraataque, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez pudo entrar al área por el costado izquierdo y sacar un disparo cruzado, aunque definió incómodo y su tiro salió ancho.

Cuatro minutos después, luego de un centro atrás del delantero Ian Subiabre desde la izquierda, el volante Tomás Galván definió desde el borde del área, con un tiro bajo y centralizado que fue despejado por el arquero Facundo Cambeses.

A los 33', mientras todo Racing reclamaba un penal, el Millonario salió de contra y Marcos Rojo se equivocó en su intento por cruzar a Facundo Colidio, lo que dejó al delantero mano a mano con el arquero. A pesar de la floja definición, los de Coudet se pudieron poner 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043473931386908971&partner=&hide_thread=false RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



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La primera llegada del complemento fue del local, cuando “Maravilla” Martínez recibió un pase largo de Cambeses, luchó y superó con el cuerpo la marca del defensor Germán Pezzella y quiso levantar la pelota para superar la salida de Beltrán, aunque su disparo quedó en el techo del arco.

A los 31 minutos, luego de un nuevo pase largo del guardameta de la “Academia”, el mediocampista Aníbal Moreno erró en un rechazo de cabeza y terminó prolongando la trayectoria, por lo que permitió una trepada por derecha del delantero Duván Vergara, que buscó el primer palo pero no pudo superar al arquero de River, que desvió al córner.

Racing se quedó con un hombre menos a los 34 minutos de la segunda etapa, por un golpe sin pelota de Rojo en la nuca del central Lucas Martínez Quarta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043490809379463366&partner=&hide_thread=false ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



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El “Millonario” sentenció el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando una presión del volante Juan Cruz Meza le sirvió la pelota al borde del área a Driussi, que enganchó para hacer pasar de largo al defensor Marco Di Cesare y definió con el borde externo del pie derecho ante la salida del guardameta rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043494044425216510&partner=&hide_thread=false AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.



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Síntesis del partido entre Racing y River

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 14.

Racing 0 - 2 River.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Ariel Penel.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Ezequiel Cannavo, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gol en el primer tiempo: 33m. Facundo Colidio (Ri).

Gol en el segundo tiempo: 46m. Sebastián Driussi (Ri).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Marcos Rojo expulsado (Ra).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Germán Pezzella por Tobías Ramírez (Ri), 14m. Gastón Martirena por Santiago Solari (Ra), Gonzalo Sosa por Bruno Zuculini (Ra) y Matías Zaracho por Baltasar Rodríguez (Ra); 16m. Juan Cruz Meza por Tomás Galván (Ri) y Juan Fernando Quintero por Ian Subiabre (Ri); 28m. Duván Vergara por Adrián Fernández (Ra), 39m. Tomás Conechny por Ezequiel Cannavo (Ra); 45m. Fabricio Bustos por Gonzalo Montiel (Ri) y Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (Ri).