Murió el histórico periodista deportivo Julio Ricardo

El mundo del periodismo deportivo argentino está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte de Julio Ricardo, una de las voces más emblemáticas del país, quien falleció a los 87 años mientras se encontraba internado en la Clínica Zabala. Su partida se suma a las recientes pérdidas de otras dos grandes figuras del ámbito: Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Ricardo había nacido en Buenos Aires el 18 de agosto de 1939 . Su carrera despegó en 1957, cuando comenzó a cubrir eventos para la revista Noticias Gráficas.

Durante más de seis décadas, se desempeñó como comentarista, cronista y analista en una amplia variedad de programas de radio y televisión. Pasó por los canales 9, 11 y 13, así como por Radio Colonia y Radio Nacional. Su trabajo fue fundamental para profesionalizar el periodismo deportivo en la Argentina, dejando una marca imborrable en generaciones enteras de comunicadores.

A lo largo de su extensa trayectoria, compartió estudios y micrófonos con referentes como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y el propio Marcelo Araujo. Fue parte de las transmisiones de "Fútbol para Todos", donde se consolidó como un comentarista de voz inconfundible. En 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, fue designado para dirigir ATC (actual TV Pública), aunque renunció a los seis meses por desacuerdos políticos.

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La historia de Julio Ricardo

Un sello personal de Ricardo era su formación intelectual, heredada de su entorno familiar. Su padre, José López Pájaro —fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha—, junto con sus tíos, todos vinculados a los medios y la docencia, le inculcaron el amor por la lectura y el pensamiento crítico. El propio Ricardo solía decir que en su casa “había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”.

Sus comienzos en Radio Porteña, junto a Héctor de Thomas, lo llevaron a asumir roles cada vez más importantes. Por ejemplo, cubrió la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962 al lado del relator Sojit. Uno de los episodios más trágicos de su carrera ocurrió en 1963, cuando fue testigo del accidente fatal del piloto Juan Gálvez durante la Vuelta de Olavarría. Ricardo ayudó a rescatar el cuerpo junto a su equipo, una experiencia que recordaría siempre como una de las más duras que le tocó vivir.

Entre 1967 y 1972, José María Muñoz lo convocó para ser comentarista en Radio Rivadavia, continuando así con la tradición de voces ilustres como Enzo Ardigó y Enrique Macaya Márquez. En los años noventa, su carrera televisiva alcanzó un nuevo nivel al conducir "Tribuna Caliente" junto a Antonio Carrizo, con participaciones de Guillermo Nimo, Roberto Ayala, Horacio García Blanco, Cherquis Bialo y Carlos Juvenal, bajo la producción de Gerardo Sofovich.

Otra faceta destacada de Ricardo era su mirada equilibrada frente a las grandes divisiones del fútbol argentino. Durante la época de la grieta entre "menottistas" y "bilardistas" en los años 70 y 80, él mismo declaró al Canal de la Ciudad: “No me ‘afilié’ a ningún bando, traté de rescatar y tomar cosas de ambos”.

Desde 2002, regresó a los comentarios en Radio Nacional, acompañado por Walter Saavedra y Héctor Drazer. Entre 2009 y 2013 participó activamente en "Fútbol para Todos", etapa en la que los relatos estaban a cargo de Marcelo Araujo.

Marcelo Araujo y Julio Ricardo.

En noviembre de 2024, recibió un merecido homenaje: fue declarado personalidad destacada del periodismo deportivo argentino en la Legislatura Porteña, gracias a un proyecto impulsado por el diputado Claudio Ferreño. En aquella ocasión, el legislador expresó: “Hoy celebramos la destacada trayectoria de uno de los grandes del periodismo. Su nombre evoca compromiso, profesionalismo y una pasión contagiosa por el deporte que todos nosotros compartimos. Él ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración”.

Durante ese reconocimiento, Julio Ricardo agradeció a los legisladores y también dedicó un emotivo recuerdo a la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Destacó los festejos multitudinarios en las calles de Buenos Aires y reflexionó: “Es el deporte, que le está mostrando al mundo que es posible vivir en paz, de no vivir en guerra ni en grietas de manera permanente. Fue excepcional lo de ese día”.