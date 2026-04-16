La durísima sanción a Marcos Rojo tras su expulsión ante River y la incertidumbre por su futuro

El defensor central de Racing había insultado fuertemente al árbitro tras ser echado ante el Millonario por el Torneo Apertura.

Marcos Rojo viene siendo noticia en los últimos días por su expulsión ante River y el enojo de los hinchas de Racing por imagenes del defensor riéndose tras la derrota por Copa Sudamericana . Hoy se conoció que por el primer acto, el Tribunal de Disciplina decidió darle cuatro fechas de suspensión.

Esto supone una sanción ejemplar , aunque pueda parecer corta, ya que el defensor de la Academia insultó al árbitro tras ser expulsado por una agresión a Lucas Martínez Quarta.

El partido del ex Boca ante River fue fatídico: fue responsable directo del 1-0 del Millonario tras fallar en un pelotazo y dejar a Colidio mano a mano, y luego fue expulsado por una jugada sin pelota. Además, se le soltó la cadena con Sebastián Zunino, árbitro del encuentro, que realizó el informe para que el tribunal decida la pena.

Según detalló el informe del árbitro, Marcos le dijo: "Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda". Algunas de estas palabras se escucharon durante la transmisión, ya que el juez tenía abierto el micrófono por haber informado la decisión vía VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043492013639622969?s=20&partner=&hide_thread=false "SOS UN HIJO DE RE MIL..." LA REACCIÓN DE MARCOS ROJO LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.



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Desde un inicio se especuló con que el informe del juez sería duro y la sanción podría ser ejemplar, lo que se confirma con las cuatro fechas que se decidieron contra el defensor.

El subcampeón del mundo en Brasil 2014, recién podría volver a jugar en el Torneo Apertura en una potencial semifinal, aunque a falta de dos encuentros en la fase de grupos, hoy Racing no estaría clasificando.

El futuro de Rojo en Racing

Marcos Rojo volvió a quedar en el centro de las críticas en Racing, esta vez por una imagen que cayó muy mal entre los hinchas después de la derrota 3-2 ante Botafogo por la Copa Sudamericana. Apenas terminó el partido en el Cilindro, el defensor se mostró entre sonrisas junto a Cristian Medina, con quien compartió plantel en Boca, en un reencuentro que incluyó saludo afectuoso y cambio de camiseta.

La escena no pasó inadvertida porque se dio segundos después del gol agónico de Danilo, que selló otro golpe para el equipo de Gustavo Costas. Mientras varios futbolistas de la Academia terminaban visiblemente afectados por una caída dolorosa, Rojo se quedó conversando y riéndose con el enganche del conjunto brasileño, una actitud que profundizó el fastidio de los simpatizantes en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044566917231398984?s=20&partner=&hide_thread=false ¡A VOS TE CONOZCO! Tras la derrota de Racing en el Cilindro, Marcos Rojo se reencontró a pura risa con Cristian Medina y hubo cambio de camisetas. pic.twitter.com/jNed20GlUF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Este gesto, sumado a la situación vivida en el partido de River, podría marcar el final de la etapa de Rojo en la Academia, ya que habría molestado a la dirigencia y cuerpo técnico.

Según la información de varios medios partidarios, Diego Milito, presidente de Racing, estaría analizando seriamente rescindir el contrato del jugador. Cabe recordar que Rojo llegó en agosto del 2025, tras arreglar su salida de Boca. Se sumó como jerarquía para el tramo final de la Copa Libertadores, en la que la Academia quedó eliminada ante Flamengo en semifinales.