Racing: Giovanni Moreno contó la verdad del cruce entre Teo Gutiérrez y Saja

El futbolista colombiano reveló lo que sucedió en aquel vestuario, famoso por la anécdota que había contado Hugo Basile.

Giovanni Moreno rompió el silencio y contó lo sucedido en la recordada pelea en el vestuario de Racing en 2012 donde Teófilo Gutiérrez sacó un arma.

La batalla se dio en el vestuario tras el 4 a 1 de Independiente sobre la “Academia”, el 14 de abril de 2012 en el estadio Libertadores de América. Aquella jornada marcó un antes y un después en el plantel, especialmente para los colombianos.

“ El Chino lo retó a ir a pelear a las duchas ”, recordó Moreno, en diálogo con ESPN. Sin embargo, Gutiérrez no se levantó de su asiento y respondió con una frase que desató la ira del arquero: “ A vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada ”.

A partir de esa provocación, el caos se desató: “Ahí empezó el Chino (Saja) a pegarle y Teo solo se tapaba. Ahí es donde yo me paro a tirarle una patada (a Saja) (...) yo mando la patada y paso de largo. Cuando paso de largo, el Chino me ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mi. Ahí se vienen todos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1989728507220419058&partner=&hide_thread=false "Saja":

Por lo que contó Giovanni Moreno sobre la pelea de Sebastián Saja con Teófilo Gutiérrez en el vestuario de Racing pic.twitter.com/x3yar8Nxws — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2025

“Estábamos en una esquina del camerino y el Chino me tira un puño que me corta la oreja y otro en la ceja ”, contó Moreno. Mientras más integrantes del plantel se sumaban a la pelea los colombianos intentaban defenderse como podían: “ Se vinieron todos a pegarnos, y éramos Teo y yo en una esquina mandando puño y pata. No veíamos nada”.

Pero lo más impactante fue el momento en que apareció un arma: “Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él, él saca la pistola y dice ‘ahora sí, vénganse pues de a uno’. Eso no quedó nadie, todos salieron corriendo o debajo de las mesas". Su testimonio volvió a poner en el ojo público una conocida pelea que se dio en el año 2012, tras la derrota por 4 a 1 ante Independiente.

Racing se enfrenta a Newell's obligado a ganar

Racing, sexto con 22 unidades, visitará este domingo a Newell´s Old Boys de Rosario en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario desde las 20.15 horas con el arbitraje de Sebastián Martínez mientras que Felipe Viola estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Gustavo Costas viene de ganarle 1-0 a Defensa y Justicia el sábado en el marco de la anteúltima fecha del Torneo Clausura. Con este triunfo, la Academia puso un pie en los octavos de final de este certamen pero quedó lejos de la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América.

Racing se ubica en el sexto lugar con 22 puntos, misma cantidad que Barracas Central y Tigre, a uno de los dos últimos en clasificar que son Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y a dos de Banfield que es quien está a las puertas de los playoffs. Por lo tanto, una derrota en Rosario por más de un gol, un empate entre el Pincha y el Bicho y un triunfo de Banfield ante Central Córdoba de Santiago del Estero, dejarán afuera a la Academia del certamen por diferencia de gol.

Racing

En cuanto a la Copa Libertadores de América, necesita ganar, que River pierda ante Vélez y Deportivo Riestra ante Godoy Cruz de Mendoza y que Lanús gane la Copa Sudamericana. De ser así, Racing clasificaría a la próxima edición del certamen continental pero entraría en fase preliminar.

De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A del Torneo Clausura y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido ante la Lepra, el director técnico volverá a contar con el defensor Gabriel Rojas que se recuperó de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante Banfield hace un mes y con el cual jugó ante Flamengo de Brasil la serie de semifinal de Copa Libertadores.

Esta exigencia ante el equipo de Rio de Janeiro hizo que el ex San Lorenzo se pierda los partidos ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia, para poder recuperarse al ciento por ciento y estar disponible en este tramo final del año.

Así, Rojas ingresará por Marcos Rojo que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, misma lesión que sufrió el delantero Luciano Vietto en su derecha y que le impedirá estar ante Newell´s, siendo reemplazado por Agustín Almendra o Adrián Fernández.

Por su parte, el equipo de Lucas Bernardi viene de ganarle, el sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, 2-0 a Hurácan en el marco de la anteúltima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Anteúltimos con 14 puntos y ya sin chances de clasificar a los playoffs, los rosarinos ganaron tras siete partidos y se salvaron del descenso, del cual quedaron a cinco puntos con tres por jugar.