Finalizaron los Juegos Suramericanos con gran participación neuquina: las mejores fotos

Luego de dos semanas intensas de competencias, finalizó la acción en la cuarta edición disputada en Panamá.

Uno de los tantos momentos emocionantes para la delegación argentina en Panamá. Fotos: Sergio Dovio

Este fin de semana finalizó la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá . Nuevamente, el deporte neuquino hizo su aporte con seis representantes formando parte de la delegación argentina, que tuvo 250 participantes compitiendo en diferentes disciplinas.

La medalla fue aportada por Amparo Arévalo , la jugadora de Pérfora de Plaza Huincul, quien integró el equipo femenino de básquet 3x3 que logró la presea de Bronce.

El triunfo sobre Brasil en el partido por el tercer puesto fue una gran forma de cerrar la participación de las chicas argentinas.

juegos suramericanos sergio dovio (25) Fotos: Sergio Dovio

Marianella Salomón fue la primera neuquina en competir y tuvo una gran actuación en el ciclismo. Quedó en el puesto 11 tanto en la contrarreloj individual como en la carrera de ciclismo en ruta por equipos, donde sufrió un duro golpe, se recuperó y fue la segunda mejor argentina.

Francesco Cappi y Máximo Rettig sumaron experiencia en el bádminton. Ambos se dieron el gusto de ganar algunos partidos, cumpliendo buenas tareas en la rama individual y en dobles.

juegos suramericanos sergio dovio (9) Fotos: Sergio Dovio

Lo mismo ocurrió con Adriano Mazzanti y Santiago Corzo en taekwondo, quienes además contaron con el apoyo de la Peque, Paula Paretto, en su rol de presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA).}

adriano mazzanti taekwondo- sergio dovio Fotos: Sergio Dovio

Toda la participación neuquina contó con la cobertura exclusiva (fotos y testimonios) de Sergio Dovio para LMNeuquén desde Panamá.

Agostina Hein, la argentina más destacada

juegos suramericanos sergio dovio (6) Fotos: Sergio Dovio

La delegación argentina concluyó su participación en los Juegos con un balance de 105 medallas: 32 de oro, 39 de plata y 34 de bronce.

Esos números ubicaron a la delegación nacional en el tercer puesto del medallero general, detrás de Brasil (157) y Venezuela (83).

La gran destacada entre los albicelestes fue la nadadora Agostina Hein, que ganó nueve medallas de oro y una de plata.

juegos suramericanos sergio dovio (20) Fotos: Sergio Dovio

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