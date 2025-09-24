Olivia Copeland, de 26 años, lideraba un grupo que realizaba un recorrido deportivo en el estado de Colorado, cuando sufrió una caída mortal.

Murió la hija de un exfuncionario en un trágico accidente de montaña en Estados Unidos.

Olivia Copeland murió tras sufrir una caída fatal mientras lideraba a un grupo de personas que realizaba un recorrido deportivo de montaña en Colorado , Estados Unidos . La joven, de 26 años, era hija del exalcalde de Olathe, Kansas, Michael Copeland.

El accidente se produjo el pasado sábado durante una actividad de escalada en Idaho Springs. Según informó el Departamento de Policía de Idaho Springs , el aviso sobre el accidente lo recibió poco después de las 3 de la tarde.

El reporte dio cuenta de la caída de una escaladora en la vía ferrata del monte Blue Sky, conocido anteriormente como monte Evans, ubicada al pie de un pico de más de 4.200 metros en las Montañas Rocosas de Colorado .

Además, se precisó que varias agencias respondieron a la emergencia, entre ellas Clear Creek Fire Authority, la Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek y el Equipo de Rescate Alpine y que también solicitaron un helicóptero de Flight for Life, pero la víctima no sobrevivió a las heridas causadas por la caída.

Olivia Copeland, residente de la ciudad de Ft. Collins, también en Colorado, pero en el condado de Larimer, trabajaba para AVA Rafting and Zipline, la empresa organizadora de la actividad, y según indican las primeras informaciones oficiales estaba guiando a un grupo de clientes en un tramo de rapel cuando ocurrió el accidente.

Accidente Colorado hija y papa La joven que murió en un accidente de montaña era hija del exalcalde de Olathe, Kansas, Michael Copeland.

“Era una mujer joven vibrante, aventurera y profundamente amada cuya luz y bondad tocaron a todos los que la conocían. Nuestra familia todavía está en shock, y estamos luchando para comprender esta repentina pérdida, especialmente tan pronto después del inesperado fallecimiento de su padre”, escribió su familia en las redes sociales luego de conocer la noticia.

Cómo es el lugar donde se produjo el fatal accidente

Según el reporte del Departamento de Policía de Idaho Springs, Copeland sufrió lesiones graves tras la caída y fue declarada muerta en el lugar donde se desarrollaba un “recorrido que combina escalada con descensos controlados y que suele tener una duración aproximada de tres horas”.

“El circuito incluye peldaños de hierro, barras y cables que permiten el aseguramiento de los participantes durante el trayecto”, se agregó.

Embed - Mount Blue Sky Via Ferrata • Idaho Springs, CO

Según AVA Rafting and Zipline, el recorrido de monte Blue Sky es apto para mayores de 12 años y contempla la participación de guías especializados en cada grupo. El circuito finaliza con una caída libre controlada de unos 15 metros.

La Policía también señaló que el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado y la División de Petróleo y Seguridad Pública fueron notificados y abrieron una investigación y advirtió que la empresa deberá dar aviso a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), debido a que la víctima era su empleada.

La conmovedora despedida de su familia

Un segundo comunicado de la familia fue la vía que eligieron para realizar una conmovedora despedida de Copeland, hija del exfuncionario que murió en el año 2020. “¿Cómo puede ser real?”, se preguntaron.

“Estamos con el corazón roto por la pérdida de nuestra preciosa querida Olivia Copeland, hija de Mike y María. Muchos de nuestros mejores recuerdos incluyen a Olivia: fines de semana en el lago, fogatas llenas de historias de fantasmas y risas, charlas nocturnas sobre la vida y momentos pasados animándose mutuamente”, recordaron.

Olivia y papa Kansas Olivia Copeland, en una foto junto a su padre Michael Copeland, exalcalde que murió en el año 2020.

Además, remarcaron que “Olivia fue amable y cariñosa en todas las estaciones, y una adorable hermana mayor”. “Todos los que la conocían, la amaban profundamente”, graficaron.

“A menudo sentía que aún no había encontrado su lugar en la vida. Le dije que esto era porque era un águila entre palomas... Sus pensamientos eran tan elevados y sus sueños tan grandes. Ella fue extraordinaria. Qué regalo fue para nosotros”, destacaron.

Por último, expresaron: “Olivia tenía un espíritu hecho para la aventura, y dejó este mundo haciendo lo que más amaba. Aunque nuestros corazones están destrozados, nos reconfortamos al saber que ella está a salvo en los brazos de Jesús, donde su alegría ahora está completa”.

“No podemos imaginar la vida sin ella, pero llevaremos su luz, su risa y su amor hasta que nos volvamos a encontrar. Descansa en paz, Olivia. Nunca serás olvidada”, completó el comunicado.