Brooke Hogan aseguró que se mantiene firme en su decisión de no recibir bienes de su padre, quien murió en julio, por varias razones.

La hija de Hulk Hogan rompió el silencio tras quedar fuera de la herencia millonaria del exluchador

En medio de una disputa familiar que se acentuó tras la muerte de su padre, Brooke Hogan, hija del exluchador Hulk Hogan , rompió el silencio y confesó por qué quedó excluida de la herencia y confirmó que no recibirá nada de los casi cinco millones de dólares que dejó la estrella de lucha libre profesional, quien murió a fines de julio.

“Su decisión no me sorprende. Es lo que pedí y lo mantengo sin remordimientos . Mi padre sabe que soy muy trabajadora y he sobrevivido sin su dinero durante mucho, mucho tiempo”, reconoció la cantante y exactriz de 37 años, en declaraciones al sitio web TMZ.

En ese mismo medio, la hija del luchador señaló que nunca persiguió el dinero de su padre , ni siquiera antes de su muerte, registrada el 24 de julio pasado en su casa de Clearwater Beach, Florida, a sus 71 años, por una afección cardíaca.

“Tengo mi propio trabajo, mi esposo también trabaja... No recibimos dinero de mi padre desde que tenía 18 años. Todos los demás dependían de él para su sueldo, y ahora esa gallina de los huevos de oro se ha ido”, sentenció Brooke en otra entrevista que concedió hace aproximadamente un mes.

Las razones de su rechazo a la herencia de Hulk Hogan

Brooke Hogan dejó en claro ya hace bastante tiempo que no le interesaba el dinero de su padre. “No me importa. Me preocupo más por ti (en referencia a Hogan). He visto cómo ciertos miembros de mi familia persiguen el dinero de mi padre... y dije, si mi padre muere, esto va a ser, perdón por mi francés, un espectáculo de mierda. Y no quiero nada de eso”, expresó.

La artista destacó, en esa misma línea, que su única preocupación respecto al testamento era que el patrimonio y la propiedad intelectual de su padre se administraran con responsabilidad.

La estrella de lucha libre Hulk Hogan murió el 24 de julio pasado en su casa de Florida, a los 71 años.

Dijo, en resumen, que no quería beneficios económicos, sino que el legado de Hulk Hogan quedara en buenas manos.

“Todo lo que quiero hacer es estar en la playa con mis bebés y mi esposo, y hacer lo mío. Déjame en paz. Eso es todo lo que quiero”, subrayó.

El patrimonio de Hulk Hogan

Los documentos legales revelaron que la herencia de Hulk Hogan se estima en casi cinco millones de dólares, compuesta por 200 mil en criptomonedas, 799 mil en bienes personales y propiedad intelectual, alrededor de cuatro millones en derechos de publicidad y un valor adicional que podría surgir de una demanda por presunta negligencia médica.

El hijo de Hulk, Nick Hogan, presentó en la corte los papeles que formalizan el reparto de los bienes. Sin embargo, los nombres de los herederos todavía no fueron divulgados, aunque queda claro que no estará Brooke.

Quién era Hulk Hogan

Terry Gene Bollea alcanzó la fama mundial como Hulk Hogan, nombre profesional que adoptó por su físico parecido al del Increíble Hulk. Brilló durante años en la World Wrestling Federation (WWF, actualmente conocida como WWE), donde se coronó campeón 12 veces.

Era padre de dos hijos, Brooke Hogan, de 37 años, y Nick Hogan, de 35, a quienes tuvo con su primera esposa, Linda Claridge, con quien estuvo más de dos décadas y quien luego adoptó el nombre Linda Hogan.

En sus dos primeros divorcios debió repartir, en mayor o menor proporción, parte de sus ganancias, mientras que su viuda y tercera esposa es una de las potenciales herederas, además de sus hijos.