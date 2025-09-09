Arrestaron a un destacado actor de Breaking Bad tras un confuso episodio con una mujer

Raymond Cruz, artista que interpretó a uno de los principales villanos de la exitosa serie, fue denunciado por una vecina por un incidente menor.

Arrestaron a Raymond Cruz, destacado actor de Breaking Bad, tras un confuso episodio con una vecina en Los Ángeles.

Raymond Cruz , actor que se hizo conocido internacionalmente por su papel de Tuco Salamanca en la exitosa serie Breaking Bad , fue arrestado en Los Ángeles , tras un presunto incidente menor con unas vecinas ocurrido frente a su domicilio.

La detención del artista californiano que pronto cumplirá 61 años se produjo en la zona de Silver Lake, en aquella ciudad situada al oeste de Estados Unidos, donde una mujer lo denunció por un delito de agresión .

Según informó el sitio web TMZ citando fuentes policiales, Cruz estaba lavando su automóvil cuando le solicitó a una vecina que se había estacionado muy cerca que se apartara del lugar.

Según la denuncia, al no obtener respuesta, el actor roció al otro auto con agua, utilizando la manguera de jardín con la que estaba mojando a su vehículo.

La situación derivó en un llamado al 911, lo que causó la intervención policial. Tras ser detenido, Cruz fue trasladado a una comisaría para ser procesado.

Tuco Salamanca 2 Raymond Cruz alcanzó gran popularidad por interpretar a Tuco Salamanca en el universo Breaking Bad

El caso quedó bajo la órbita del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, organismo que habitualmente maneja delitos menores. Hasta el momento, no se presentaron acusaciones formales en su contra.

La versión del representante del actor

Raphael Berko, representante del actor, comentó a medios estadounidenses que el episodio comenzó cuando una camioneta se estacionó a escasos centímetros del vehículo de Cruz mientras lo lavaba.

El actor solicitó a las ocupantes que lo movieran, pero estas se negaron y comenzaron a grabar con un teléfono celular.

“Cuando se dio la vuelta para pedirles que dejaran de grabarlo, seguía rociando su coche con la manguera y parte del agua de la manguera golpeó la parte delantera del coche y se derramó sobre el suyo", dijo Berko en referencia al vehículo de las mujeres.

En esa dirección, agregó: “De alguna manera, alguien que nunca había sido arrestado en su vida, alguien que interpretó a un detective de policía durante 15 años en The Closer y Major Crimes , alguien que vive en ese barrio, fue esposado y llevado a la cárcel”.

Berko también afirmó que el actor agradeció el trato recibido por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles durante las cinco horas que permaneció bajo custodia.

Quién es Raymond Cruz, o “Tuco” Salamanca del universo Breaking Bad

Nacido en Los Ángeles el 10 de septiembre de 1964, Raymond Cruz alcanzó gran popularidad por interpretar a Tuco Salamanca en el universo Breaking Bad, fenómeno televisivo creado por Vince Gilligan.

Su personaje, al igual que en la vida real, fue arrestado en la segunda temporada de Better Call Saul, la precuela de la serie principal, pero por motivos muy diferentes, ya que en la serie que cuenta la tormentosa vida del abogado James "Jimmy" McGill (o Saul Goodman, compuesto por Bob Odenkirk) la Policía se lo lleva en el marco de una pelea callejera planificada por su oponente, Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks).

Tuco Salamanca Su personaje, al igual que en la vida real pero por diferentes razones, fue arrestado en la Temporada 2 de Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad.

Salamanca, en la ficción un poderoso narcotraficante mexicano radicado Albuquerque, murió en la segunda temporada de Breaking Bad, convirtiéndose en uno de los villanos más recordados por los seguidores de la saga.

Además de su participación en estas series, Cruz consolidó su carrera en producciones de larga duración como The Closer y su spin-off Major Crimes, donde encarnó al detective Julio Sánchez.

Cómo quedó la situación judicial del actor

Según los registros policiales, Cruz fue liberado bajo su propia responsabilidad y deberá regresar a la corte el 1 de octubre.

Será la Fiscalía quien determine los pasos a seguir en la causa y dependiendo de la evaluación, podría resolverse mediante una advertencia, con la obligación de asistir a programas correctivos o, eventualmente, con la presentación de cargos formales.

Hasta que la oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles defina su posición, la situación legal del actor permanece abierta y pendiente de resolución.