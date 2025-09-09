Doble tragedia: un hombre se descompensó y murió en el funeral de su hijo

En medio del profundo dolor, la familia tuvo que atravesar otro estremecedor hecho. El dramático relato de una de las hijas.

La familia vivió una doble tragedia cuando el funeral de David se convirtió en un momento de dolor extremo.

Un hecho desgarrador conmocionó a una familia cuando un hombre de 61 años falleció mientras despedía a su hijo. El funeral se desarrollaba ante la presencia de familiares y amigos, pero el padre sufrió un paro cardiorrespiratorio justo cuando debían llevar el ataúd de su hijo a la capilla.

La noticia se conoció recientemente, luego de que su hija relatara el episodio a medios locales, describiendo el momento de dolor extremo que vivió su familia. El trágico episodio ocurrió en North Yorkshire, Inglaterra ,

Norman White estaba acompañado de sus familiares en el funeral de su hijo David Beilicki, de 41 años , quien había sido hallado muerto en el sofá de un pariente tras luchar contra problemas de adicciones. Según contó Chantelle , otra hija del fallecido, su padre no tenía antecedentes cardíacos, y la descompensación ocurrió de manera repentina y dramática .

De acuerdo al relato, todo sucedió cuando ingresaron a la capilla. En ese momento ella notó que su padre no estaba presente y preguntó a los demás familiares por él. Minutos después lo encontró inconsciente fuera del recinto, en medio del traslado del ataúd hacia la sala principal.

La familia solicitó asistencia médica de inmediato, y Norman fue trasladado al hospital. Allí recibió los primeros auxilios, pero su corazón no resistió, y confirmaron su muerte.

El funeral se convirtió en un momento de angustia extrema, ya que además de perder a su hermano, tuvo que enfrentar la repentina muerte de su padre en cuestión de minutos. La joven recordó: “Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”.

La doble pérdida que enfrentó la familia

La familia White vivió un episodio único y doloroso, al perder a dos seres queridos en un solo día. La muerte de David había sido un golpe emocional profundo, ya que enfrentaba problemas de adicciones y la familia estaba tratando de sobrellevar la situación. La inesperada pérdida de Norman multiplicó la tristeza y el impacto emocional sobre todos los presentes.

Chantelle comentó: “Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado”. El funeral, que debía ser un momento de despedida y consuelo, se transformó en una experiencia extremadamente traumática, marcada por la sensación de impotencia frente a un hecho tan inesperado.

El episodio ocurrió el 21 de agosto, pero recién se difundió en las últimas horas gracias al relato de Chantelle a Teesside Live y otros medios británicos.

La joven detalló cómo intentaron mantener la calma, acompañando a Norman mientras recibía atención médica, y cómo luego la familia tuvo que enfrentar la noticia de su muerte en medio del funeral de su hijo.

Repercusiones y contexto del hecho

La historia de la familia White llamó la atención de la comunidad y generó repercusión internacional. Este hecho pone de relieve la vulnerabilidad de las personas ante situaciones de estrés extremo, y cómo un evento emocionalmente intenso puede afectar la salud incluso de quienes no presentan antecedentes cardíacos.

El caso también refleja la complejidad del duelo, mostrando cómo una pérdida puede intensificarse al ocurrir de manera simultánea con otra tragedia cercana. La comunidad, conmocionada, expresó su apoyo a los familiares y destacó la necesidad de acompañamiento emocional en momentos tan difíciles.