Maduro volvió a adelantar la Navidad para octubre en Venezuela: "Es defender la felicidad"

En medio del conflicto con Estados Unidos, confirmó que nuevamente se festejará este evento antes de diciembre. Cuándo será.

En las las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro volvió a adelantar el inicio de la Navidad en Venezuela . La medida tomó por sorpresa a muchos, pero no es la primera vez que sucede.

El mandatario venezolano decretó que los festejos comenzarán el 1° de octubre , al igual que el año pasado. El anunció la medida fue en “Con Maduro +”, el programa que conduce para la televisión bolivariana.

La emisión número 90 del programa que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y por Youtube, comenzó de una manera distinta.

“Quedan apenas 11 semanas para que llegue diciembre, este año se ha ido volando y es un año bueno, bonito, es un año de avance en todas las áreas de la vida", dijo Maduro.

La música habitual fue reemplazada por una gaita venezolana llamada "Huele a Navidad", y fue en ese momento que realizó el anuncio. "Vamos a decretar que a partir del 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez. Este año también", agregó.

"Las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera"

Según argumentó, su decisión se debe al impulso que esta fecha le brinda a la actividad económica, comercial, cultural, que se una, y se fortalezca. "Vamos a aplicar la misma fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura y para la felicidad", indicó en su espacio televisivo.

La decisión de adelantar más de dos meses la Navidad también había sido tomada en años anteriores, no solo en 2024. En el año 2020 adelantó las celebraciones en medio de la pandemia, anunciando medidas como microcréditos para pequeñas y medianas empresas y la reapertura de instalaciones turísticas.

"Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades", sostuvo al dar inicio a la festividad el 1 de octubre del año pasado.

El contexto de crisis militar que atraviesa Venezuela

En 2024, este adelanto de la festividad surgió tras una crisis desatada por su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición. En esta ocasión, se da en medio del despliegue militar que la administración de Donald Trump realiza en el país latinoamericano como parte de una lucha contra el narcotráfico.

La semana pasada, Maduro aseguró que el presidente norteamericano desplegó tropas en aguas del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, porque quiere "las riquezas naturales" del país.

"Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Nosotros tenemos la cuarta reserva de gas del mundo y la primera en oro", sentenció el mandatario venezolano.

Para Maduro, prolongar e incluso anticipar las tradiciones navideñas se ha convertido en parte de su discurso político. "De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", manifestó.