Kristin Cabot, esposa de Andrew Cabot, fue descubierta cuando la abrazaba el CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron. Ambos estaban casados.

Habló el marido de la mujer captada por la kiss cam en un show de Coldplay y reveló detalles de su matrimonio

Andrew Cabot, marido de Kristin Cabot, quien fue captada por la kiss cam en un recital de Coldplay cuando era abrazada por Chris Martin, CEO de la empresa Astronomer, habló por primera vez sobre su relación con la mujer y afirmó que se estaban “separando de forma privada y amistosa varias semanas antes” de ese concierto desarrollado en Boston a mediados de julio.

La declaración la realizó a través de un portavoz, que aclaró que "su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche".

"Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones de forma respetuosa y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado", remarcó la vocera del director ejecutivo de Privateer Rum, una empresa productora de ron americano.

En paralelo, según precisó People, dejó en claro que “no se harán más comentarios públicos” al respecto, al menos por su parte.

Pese a esta versión, Daily Mail informó hace algunos días que la Kristin Cabot presentó la solicitud de divorcio el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire, aunque ese rumor no fue confirmado oficialmente.

El video en el recital de Coldplay que recorrió el mundo

El momento que recorrió el mundo a través de las redes se registró el pasado 16 de julio, mientras Coldplay interpretaba la canción “Viva la vida” en un concierto que desarrollaba en la ciudad de Boston, en el marco de la gira mundial "Music Of The Spheres“.

En ese momento, la tradicional kiss cam, o “cámara de los besos”, enfocó a un hombre abrazando a una mujer por su abdomen. Sin embargo, al verse en las pantallas gigantes del estadio, ambos se separaron de manera instantánea y con una actitud nerviosa.

La postura de ambos llamó la atención de Chris Martin, vocalista de la banda de rock británica, quien expresó: "O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos". Su comentario causó risa y asombro en partes casi iguales entre los espectadores.

Romance oculto en el recital de Coldplay

Luego se descubrió que se trataba de Andy Byron, CEO de la empresa tech Astronomer, y su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot. El video, en las primeras horas luego de su publicación, tuvo nada menos que 18 millones de vistas.

Andy Byron residía en Nueva York con Megan Kerrigan Byron, con quien tiene dos hijos. Tras la viralización del video, Megan eliminó el apellido de casada de todas sus redes sociales, donde compartía fotos familiares junto a su esposo e hijos.

Kristin, en cambio, no tenía hijos con Andrew, quien sí era papá de dos hijos de un matrimonio anterior.

Byron y Andrew fueron despedidos tras la viralización del video

Tres días después del recital, Astronomer anunció la renuncia de Byron como CEO. “Nuestros líderes están obligados a establecer el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió”, se explicó en un comunicado.

El 24 de julio, en tanto, confirmó también la partida de Kristin. “Ya no forma parte de Astronomer. Ella ha renunciado”, dijo la compañía.