Hombre legalmente casado con tres mujeres: el insólito caso de bigamia en Carolina del Norte

La policía dijo que se había casado con tres mujeres al mismo tiempo y habrían más víctimas. Conmoción en Carolina del Norte.

Un insólito caso de bigamia conmocionó a Carolina del Norte, en Estados Unidos . Un hombre de unos 60 años fue detenido tras descubrirse que estaba l egalmente casado con tres mujeres a la vez , en diferentes condados del estado: Lincoln, Davidson y Guilford.

La investigación, que llevó casi cinco meses, culminó con la detención de Harry Irvine Burdick Jr. , quien enfrenta dos cargos por delito grave de bigamia, considerados dentro de la clasificación Clase I, con penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión.

El operativo comenzó en el mes de abril, cuando se detectaron irregularidades en los registros civiles del país norteamericano. Cuando se revisaron los documentos, no se encontró ningún trámite de divorcio previo a estos nuevos casamientos.

casamiento, compromiso

El acusado podría estar casado con más mujeres

Según las autoridades, "la motivación fue financiera y por beneficio personal", lo que llevó a los investigadores a sospechar que podría haber más casos similares. Lejos de ser un romántico serial, Harry Irvine Burdick Jr sería un simple estafador.

Burdick fue detenido el pasado 22 de agosto, aunque recuperó su libertad el mismo día luego de firmar una promesa de presentarse ante la Justicia. Su próxima cita en el tribunal está prevista para el lunes 22 de septiembre.

casado eeuu

La investigación continúa su curso y la oficina del Sheriff de Carolina del Norte no descartan que podrían haber más personas afectadas. "Creemos que podría haber víctimas adicionales en esta investigación", advirtieron en el comunicado.

Ante esta situación, pidieron que cualquier persona que haya estado casada con el principal acusado sin haberse divorciado, o que tenga información relevante, se comunique con las autoridades.

¿Qué dice la ley de Carolina del Norte sobre el casamiento con más de una persona?

En Carolina del Norte, la bigamia está penada por ley y se considera un delito grave. Según el Código General del estado (N.C. Gen. Stat. § 14-183), una persona incurre en este delito si, estando casada, contrae matrimonio con otra, o si se casa con alguien sabiendo que esa persona ya tiene un vínculo matrimonial vigente.

casamiento bigamia

La norma contempla algunas excepciones: no se considera bigamia cuando el primer matrimonio fue anulado o disuelto legalmente, si el cónyuge anterior ha estado desaparecido durante al menos siete años sin noticias de vida, o cuando alguien se casa creyendo de buena fe que su matrimonio previo no era válido.

La bigamia está tipificada como un "felony" de Clase I, lo que en Carolina del Norte puede implicar penas de entre tres y doce meses de prisión, aunque en muchos casos se otorgan sentencias suspendidas o libertad condicional si no hay antecedentes penales.

Aún así, la ley contempla algunas excepciones, como la ausencia del cónyuge durante siete años sin noticias de vida, o si el matrimonio anterior fue anulado o disuelto legalmente.

Otro escándalo: con cáncer terminal, se divorció y se acostó con 200 hombres

Otro caso que sacudió Estados Unidos es el de Molly Kochan quien tomó una decisión contundente cuando le informaron que tenía un cáncer terminal: se divorció, dejó atrás su vida convencional y emprendió un viaje de libertad sexual en el que llegó a tener relaciones con más de 200 hombres.

“El sexo era mi modo de existencia”, confesaba sin pudor. Su testimonio quedó registrado en el exitoso podcast Dying for Sex, que luego fue llevado a la pantalla, mostrando que, para ella, la cercanía de la muerte era una invitación a desafiar tabúes y vivir intensamente, sin preocuparse por las expectativas ajenas.