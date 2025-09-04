Se conoció cuál fue la causa de muerte del cuidador de Annabelle, la muñeca "poseída"

Dan Rivera, persona a cargo de la muñeca Anabelle, murió en julio en circunstancias repentinas. En las últimas horas, se conoció que lo llevó a la muerte.

¿Qué pasó con Dan Rivera y por qué muchos creen que la muñeca Annabelle está detrás?

La muerte de Dan Rivera , uno de los responsables de custodiar a Annabelle , volvió a poner la conocida muñeca de la vida real que inspiró las películas de terror, en el centro de una historia cargada de incertidumbre.

La muerte del influencer paranormal ocurrió en el mes de julio, tras una serie de presentaciones en la gira "Devils on the Run Tour" , organizada por la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR). Su partida no solo generó conmoción entre los seguidores del mundo oculto, sino que desató una ola de teorías y temores relacionados con el inquietante juguete que inspiró la saga El Conjuro.

Ahora las autoridades informaron cuál fue la causa de muerte de Rivera , veterano del Ejército e investigador principal de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. El hombre falleció el 13 de julio, un día después de un evento en el que participó Annabelle, la muñeca "poseída".

¿Qué se supo de la muerte del cuidador de Annabelle?

Según informó la revista People, el forense del condado de Adams, Francis Dutrow, confirmó este jueves 4 de septiembre que la muerte de Rivera fue de origen cardíaco y se dictaminó como natural.

"El Sr. Rivera tenía antecedentes de problemas cardíacos, que coincidían con los hallazgos. También se confirma que Annabelle no estaba presente en la habitación al momento de su fallecimiento", señaló Dutrow en su declaración oficial.

El reporte de la Policía Estatal de Pensilvania, el hombre de 54 años fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Straban Township el 13 de julio. No se observaron signos de violencia ni indicios sospechosos. Esa misma mañana había estado con sus compañeros de la gira, pero dijo sentirse mal y decidió regresar a descansar, según compartió previamente Dutrow a la revista.

La historia de la muñeca y las sospechas sobre su energía maligna

La comunidad paranormal se vio intrigada inmediatamente por conocer si la muerte del investigador estaba relacionada con algo que podría haber hecho la muñeca. Dado el contexto en cómo se encontró a Rivera, generó gran especulación.

La muñeca que inspiró la franquicia Annabelle es, en realidad, una Raggedy Ann de trapo adquirida en 1970, cuando fue entregada como regalo a una estudiante de enfermería.

Pronto comenzaron sucesos extraños que llevaron a la intervención de un médium y, más tarde, del matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren, quienes retiraron la muñeca y la resguardaron en una vitrina de cristal "para contener a la entidad maligna". Según el matrimonio, presentaba comportamientos inexplicables: movimientos, mensajes escritos y hasta ataques físicos.

Fue guardada durante años en la vitrina sellada dentro del museo oculto de Monroe, hasta que el cierre del espacio motivó su traslado y exhibición en giras. Esa decisión generó críticas dentro del propio mundo esotérico. Una de las voces más resonantes es la de Philip Siracusa, amigo de Rivera, quien afirmó que "hay fuerzas que no entendemos y no pueden ser confinadas".

Crecen los pedidos para cancelar la gira

Tras el fallecimiento de Rivera, allegados como Siracusa pidieron cancelar el tour por considerar que es espiritualmente peligroso. "Ed y Lorraine tenían razón al mantenerla encerrada. A veces, lo mejor es dejar las cosas en paz", sostuvo.

Desde NESPR aún no se confirmó si se detendrá el recorrido, aunque sí se anunció que están "reevaluando los próximos pasos" y que la pérdida de Rivera fue un "golpe profundo" para el equipo y la comunidad.