Investigan la muerte del cuidador de la muñeca Annabelle y crece el misterio

La muerte del influencer paranormal ocurrió tras una serie de presentaciones en la gira “Devils on the Run Tour”, organizada por la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Su partida no solo generó conmoción entre los seguidores del mundo oculto, sino que desató una ola de teorías y temores relacionados con el inquietante juguete que inspiró la saga El Conjuro.