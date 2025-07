Una mujer buscaba a su hijo hace tres años y lo encontró en un video en redes sociales

México: encontró a su hijo a través de un viral en redes

Un comentario que lo cambió todo

Apenas vio el video, Gabriela reconoció a Félix. No tuvo dudas. “Quisiera obtener su número, por favor. Ese muchacho es mi hijo. De hecho, hay un acta en la fiscalía de persona desaparecida”, escribió debajo del posteo en Facebook. Su comentario se volvió viral en cuestión de minutos, con cientos de usuarios reaccionando con sorpresa y emoción ante la coincidencia.

mensaje

La mujer había denunciado la desaparición de su hijo en octubre del 2022. La última vez que lo vio fue en la colonia Urbi Villas del Prado, en la Segunda Sección de Tijuana. Desde entonces, no había recibido noticias ni señales que le permitieran reconstruir su paradero.

El video no solo le devolvió la certeza de que su hijo está vivo, sino también la esperanza de que pueda recuperarse. Según informó el Diario del Istmo, Félix se encuentra ahora en un centro de rehabilitación y empezó un proceso terapéutico que le impedirá mantener contacto con el exterior al menos por un mes. Su madre deberá esperar un poco más para volver a abrazarlo.

Tazos dorados: el trabajo silencioso del colectivo que lo rescató

La Patrulla Espiritual es un colectivo cristiano que desde hace años trabaja con personas en situación de calle y consumo problemático. Bajo una estética propia de redes sociales, graban las conversaciones con quienes encuentran en la calle y las comparten en distintas plataformas. Sus integrantes ofrecen comida, contención y, sobre todo, una beca gratuita para ingresar a su clínica de rehabilitación.

joven-mexico

A las personas que asisten las llaman “tazos dorados”, una metáfora que apunta a su valor y singularidad. “Son raros, brillan, tienen algo especial. Solo necesitan una oportunidad”, explican en sus publicaciones.

El caso de Félix no es el único, pero sí uno de los más conmovedores por el reencuentro que generó. Su madre asegura que no tenía redes sociales, pero alguien le envió el video y, al instante, supo que se trataba de su hijo. Aunque todavía no pudo verlo en persona, confía en que esta vez el destino está de su lado.