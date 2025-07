El primer video de Cristina Kirchner desde la prisión domiciliaria: cocinando y hablando de Javier Milei

El video fue compartido por su hijo Máximo Kirchner en su cuenta de Instagram, en las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede ver a la ex presidenta cocinando huevos y hablando de la pelea de Victoria Villarruel con Javier Milei.

"¿Con palta, proteína, son buenas para la pelea?", le pregunta el diputado. Y Cristina responde: "No sé si son buena para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra".

A la ex presidenta se le escucha la voz congestionada, al igual en el que mensaje que grabó para el acto del 9 de Julio en Parque Lezama, donde señaló que había sufrido una fuerte gripe. En una semana, el peronismo que competirá con el frente Fuerza Patria, debe cerrar las listas para las elecciones desdobladas boanerenses.

La publicación ya tiene más de 81 mil “me gusta y miles de comentarios. Entre las reacciones destacadas estuvieron los mensajes de apoyo de figuras políticas como Mayra Mendoza que escribió, "los queremos mucho” y la diputada cordobesa Gabriela Estévez, con el mensaje: “Los amamos”.

Esta aparición pública de Cristina Kirchner se produce pocas horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara las restricciones impuestas en su prisión domiciliaria, incluyendo la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera).

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que estas medidas son esenciales para un control judicial efectivo y la protección jurídica de la exmandataria, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera y las autorizaciones de visitas.

Lula Da Silva y Cristina Kirchner.

Una semana atrás, la expresidenta recibió en el departamento de San José 1111 al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que la Justicia autorizara al mandatario a ingresar al domicilio fijado como lugar de residencia para transitar la prisión.

La visita de Lula duró casi una hora. Al concluir, Cristina Kirchner escribió un posteo en X y publicó una serie de fotos con el jefe de Estado brasileño. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, dice el texto.