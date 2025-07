Bronca con los turistas que se metieron a una laguna congelada con sus 4x4: "No tienen dos dedos de frente"

“Es increíble, es algo que no se entiende. Se filman, se autoincriminan y encima lo suben como si fuera una gran hazaña nacional”, disparó Lorente en una entrevista con Línea Abierta por LU5 .

Inconscientes - se metieron con camionetas 4x4 a una laguna congelada

“No es la primera vez que pasa. Hace dos años también subí fotos que me mandaron, donde una camioneta se había volcado sobre la misma laguna. En esa oportunidad me llegó hasta una carta documento de la persona implicada. Pero esto ya no sorprende, aunque nunca deja de indignar”.

El repudio en la laguna de Villa Pehuenia: "Se filman como si fuera épico"

“Estas personas no tienen dos dedos de frente. Hacen lo que se les da la gana, se filman como si fuera algo épico. Pero lo que hacen es destruir el lugar que dicen venir a disfrutar”, indicó el jefe de bomberos, quien además confirmó que el vehículo involucrado ya estaría identificado.

“Aparentemente, el dueño dijo que no manejaba él, que se lo habían sacado. Pero lo único que le importaba era que el video se bajara de las redes, no que se pidieran disculpas ni que se evitara el daño”, relató.

El episodio ocurrió en el sector del Paso del Arco, una zona frecuentada por vehículos 4x4 que, según Lorente, muchas veces circulan sin control. “Hay gente muy responsable que hace travesías organizadas, pero estos no. Estos son inadaptados, y lo digo con todas las letras. Van más rápido que quienes trabajamos en cuidar este lugar”.

Camionetas 4x4 en Batea Mahuida

En el video viral, se observa que mientras las camionetas derrapan, sale volando un objeto -que podría ser una garrafa o un tacho metálico- cerca del grupo de personas que observaba en el lugar. “Podría haber sido una tragedia. Y el problema es ese, hay una multitud que acompaña, que arenga. Nadie les dice que paren. Es peligrosísimo”, advirtió.

Lorente también se refirió al comportamiento de estas personas en el pueblo. “Cuando estacionan en el centro, lo hacen como quieren, cruzados, mostrando sus camionetas. Tapan las veredas, la gente no puede caminar. Se creen impunes. Pero allá, en sus ciudades, no lo hacen porque saben que alguien los va a frenar”.

Finalmente, llamó a reforzar controles y a aplicar las leyes ambientales con firmeza. “La Municipalidad viene trabajando en esto, también la provincia. Pero los recursos no alcanzan y estas cosas siguen pasando. No podemos permitir que se siga destruyendo un área protegida por gente que no respeta nada”.

Una broma cara en Batea Mahuida

La Laguna Corazón está dentro del Área Natural Protegida Batea Mahuida, una zona de alto valor ambiental y cultural para las comunidades de la zona. Las autoridades municipales buscan ahora avanzar en identificar a todos los responsables del hecho para aplicar las sanciones correspondientes y evitar que estas prácticas se repitan.

“Eligen este lugar por su belleza y lo destruyen. No entiendo qué pasa por esas cabezas. Pero sí sé que si les pasa algo, después tenemos que ir a buscarlos”, cerró Lorente.