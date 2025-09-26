Una pareja de Chubut varada en Alaska: se desbarrancaron 20 metros con su motorhome

Son de Comodoro Rivadavia y acababan de cumplir un sueño tras una travesía de 4 años. Cuando emprendían la vuelta se accidentaron y ahora no tienen cómo moverse.

La van de la pareja de Chubut tras caer 20 metros cuando circulaba a baja velocidad por un camino de ripio alejado en Alaska.

Una aventura de cuatro años que tenía como meta alcanzar Alaska se convirtió en una pesadilla para Juan Ignacio Uremovich y Romina Lukianczuk , una pareja de Chubut que decidió dejar atrás la rutina para recorrer el continente sobre ruedas. Justo cuando habían cumplido el sueño de llegar al extremo norte de América y emprendían el regreso a la Argentina , un accidente los dejó varados en el lugar más inhóspito de su larga travesía..

El percance ocurrió en una ruta remota de Alaska , donde la motorhome Iveco Daily con la que partieron desde Comodoro Rivadavia y que fue su hogar durante cuatro largos años de viaje volcó y se precipitó por un barranco de más de 20 metros de altura .

"Volcamos nuestra casa rodante. Justo cuando estábamos comenzando el regreso, tuvimos un accidente que hace que nos quedemos varados en Alaska. La van volcó y cayó por un barranco de más de 20 metros . Nuestra querida Iveco sufrió mucho y ahora necesitamos repararla para regresar a casa", explicaron en un video que registraron minutos dewspués de la caída y compartieron en el canal de Youtube que crearon para ir contando su viaje, que tiene 23.500 seguidores.

Según explicaron con la voz jadeante minutos después de un vuelco del que milagrosamente salieron ilesos, venían a paso lento por un camino de ripio con "banquinas muy inestables". Cuando estaban a apenas a un kilómetro de llegar al punto donde pensaban pasar la noche, Juan volvió a subir a la van luego de hacer un tramo en bici. Al volante iba Romina, que según cree, apartó la vista apenas unos segundos del camino para mirar a su pareja en la parte de atrás.

Pareja de Chubut varada en Alaska - pareja ok Juan Ignacio Uremovich y Romina Lukianczuk, la pareja que en octubre de 2021 partió desde Comodoro Rivadavia con el sueño de llegar a Alaska en motorhome.

"La Iveca se fue para afuera, 50 centímetros afuera de la ruta. Había como un precipicio de graba o arena. Yo iba a atrás con Tony (el perro de la pareja, tercer viajero en la aventura), todavía ni me había puesto el cinturón de seguridad. Y empezó a irse... Se giró y empezó a deslizarse, a deslizarse... Hasta que finalmente, por suerte, paró. No le pegamos a ningún árbol ni a nada, pero la casa se dio vuelta toda. Pudimos salir por arriba", contó Juan en otra grabación que hicieron apenas 4 horas después del accidente. "Por suerte, milagrosamente no nos pasó nada. Los tres estamos bien", agregaron.

Sin repuestos en Alaska, tras 4 años de viaje

La pareja había partido el 23 de octubre de 2021 desde una conocida concesionaria de la ciudad petrolera tras más de dos años de planificación. Su motorhome se había transformado en su casa rodante para un extenso recorrido que los llevaría por gran parte de América.

En julio pasado finalmente alcanzaron su gran objetivo: llegar a Alaska después de recorrer miles de kilómetros y atravesar muchos países y culturas. Sin embargo, el momento del triunfo se transformó rápidamente en una prueba de resistencia.

El principal obstáculo que enfrentan ahora es que los repuestos necesarios para reparar el vehículo no se consiguen en Alaska. Solo están disponibles en Europa o Sudamérica, lo que complica tanto los tiempos como los costos para poder emprender el regreso a casa.

Mientras busca alternativas para reparar la motorhome que los acompañó en cada etapa del viaje, la pareja permanece varada en la región. Para mantener informados a quienes siguieron su aventura, anunciaron que este domingo 28 a las 20 horas (hora argentina) realizarán una transmisión en vivo por YouTube.

Pareja de Chubut varada en Alaska - vuelco 1 ok En Alaska no tienen como arreglar la motorhome.

Durante el streaming contarán en detalle lo sucedido, cómo están atravesando esta experiencia lejos de casa y cuáles son los próximos pasos que planean dar para lograr regresar a Comodoro.

Romina y Juan son de Comodoro Rivadavia, donde ella tiene una extensa trayectoria en el hockey, e incluso llegó a ser convocada para la Selección Argentina de Hockey Pista Sub17. Actualmente, se desempeña como contadora en el Hospital Alvear, tras haber trabajado en el Regional.

Juan, por su parte, es licenciado en Gestión Ambiental y hasta hace dos años fue propietario de una popular cervecería ubicada en la calle Necochea, uno de los primeros locales que se animó a tirar cerveza antes de que las artesanales se convirtieran en un boom en la ciudad.

Una historia de amor y aventura que nació en Chubut

Precisamente fue en ese local donde surgió el romance entre ellos. Aunque se conocían desde chicos por amigos en común, la cervecería fue testigo del nacimiento de su amor.

Juan, hijo de un reconocido mueblero de la ciudad, ya tenía experiencia viajando por el mundo. Había vivido en Australia y Estados Unidos, donde trabajó en diversos rubros, desde la industria de la fruta hasta restaurantes.

Entre conversaciones, paseos y sueños compartidos nació la idea de viajar juntos, sin imaginar que un vehículo cambiaría completamente sus vidas.

"Me acuerdo que en 2019 empezamos a analizar diferentes opciones de viaje. Habíamos pensado ir a Nueva Zelanda o Australia por un año, pero como convivimos con dos perros se nos complicaba la situación. Y ese año él empezó a trabajar en el transporte de cargas con el furgón, (un Iveco Daily 55c16). Cuando yo lo ví se me despertó un viejo sueño, que era viajar en motorhome", recordó Romina desde Alaska, en diálogo con ADNSUR.

Pareja de Chubut varada en Alaska - anuncio streaming En su canal de Youtube, la pareja anuncia un streaming en vivo para el domingo a las 20, en el que contarán cómo están sobrellevando el dificil momento.

Cuando ella le mencionó su "sueño" a Juan, él ya estaba preparando la lista de pendientes para organizarse. Para él la idea fue una invitación a soñar, y cada mañana, cuando se subía al furgón para viajar de Comodoro a Caleta Olivia, imaginaba cómo podía quedar convertido en un hogar sobre ruedas.

"Era imaginarme viajando con el furgón. Entonces, era como que todo el tiempo alimentaba el sueño hasta que empezamos a cranear de esa manera", explicó.

En enero de 2020 la pareja decidió acelerar a fondo en busca de su sueño y puso en marcha la adaptación del motorhome con un especialista de Córdoba. Romina cuenta que el día que hicieron el pago de la primera cuota se dieron cuenta de que no iba a ser un viaje de dos años, sino de cuatro, y así nació "Van de a 4", como se llama el proyecto que desde su partida difunden periódicamente en las redes sociales.

Ahora, esperan que esa misma vía de comunicación los ayude a superar el contratiempo que sufren, dándoles la posibilidad de dar a conocer lo que les pasa y que los que puedan y quieran les den una mano para que puedan volver.

Los medios para quienes puedan ayudar con una transferencia son: PayPal: [email protected]; Zeile: [email protected]; Mercado Pago: [email protected]. Y al alias Romi.Lukianczuk.