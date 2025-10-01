Borracho, aplastó a su bebé con la camioneta y lo mató: bronca en Madryn porque el juez lo mandó a su casa

Acompañada por familiares y una multitud de vecinos, la mamá marcho para pedir "justicia por Elías". Qué pasa con la causa .

Marcha por Elías, el bebé que murió en un accidente en Puerto Madryn.

Una multitud marchó por las calles de Puerto Madryn , en la provincia de Chubut, para acompañar el pedido de justicia de Bianca Vargas por su hijo Elías, que tenía un año y cuatro meses y murió en un terrible accidente de tránsito protagonizado por el padre del bebé, que manejaba borracho.

Este martes, la Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva que había efectuado el fiscal Mauricio Baigorria para Leandro Damián Ríos y resolvió otorgarle la prisión domiciliaria, decisión que generó indignación en la familia materna de Elías y en parte de la comunidad, por considerarla insuficiente.

Ríos, de 23 años, está imputado por “ homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol".

Cómo fue el accidente

En la madrugada del domingo último, el hombre, que está separado de Vargas, conducía alcoholizado por el centro de Puerto Madryn llevando en su vehículo -un utilitario Renault Kangoo- a su pequeño hijo, quien estaba a su cargo durante el fin de semana.

Al llegar a la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, perdió el control de su vehículo y terminó volcando.

Como consecuencia del vuelco, el bebé salió despedido del utilitario que, en los tumbos, terminó quedando sobre él.

Con ayuda de otras personas que pasaban por el lugar, Ríos logró levantar la camioneta y rescatar a su hijo, que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Andrés Ísola de Puerto Madryn por los mismos particulares que participaron del salvataje pero falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

El test de alcoholemia practicado posteriormente a Ríos por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 g/l de alcohol en sangre, por encima de lo que se considera un nivel “crítico” en el cual la persona pierde toda atención y concentración visual y presenta reflejos alterados, reacción lenta e imprecisa.

Movilización en Puerto Madryn

La marcha para pedir justicia por Elías fue encabezada por Bianca Vargas, acompañada por su padre y el resto de sus familiares.

Los manifestantes se concentraron en la rotonda donde se desató la tragedia, y desde allí se movilizaron hasta el centro para concluir en las puertas del Ministerio Público Fiscal.

Los participantes llevaron globos blancos y carteles en los que expresaron su pedido de justicia para el niño fallecido.

Bianca les agradeció a los vecinos que la acompañaron “por sus mensajes, por sus condolencias, por su tiempo para pedir justicia”.

“Somos muchas mamás, y juro que no voy a descansar hasta que se haga justicia por mi hijo”, agregó.

Tras explicar que aún no estaba en condiciones de responder mensajes, valoró: “Solo quiero agradecer el apoyo, y de verdad, el cariño de todos los que hoy fueron a despedir a mi bebé conmigo y con mi familia”.

En lo que respecta a la causa, más allá de la prisión domiciliaria que le otorgaron a Ríos, en el caso de que quedara firme la carátula y se lo hallara culpable, al imputado le cabría una pena de, como mínimo, tres años de prisión efectiva, y un máximo de seis, además de una inhabilitación de seis a diez años para conducir cualquier tipo de vehículo.