Jubilados desaparecidos en Chubut: ¿el Ejército aportó transportes pero cobró la nafta?

Lo dijo un vocero del operativo que lleva adelante la provincia. "Eso no es colaborar", se quejó. Un coronel había prometido sumar un helicóptero este viernes.

Un coronel del Ejército había contado que el ministro de Seguridad de Chubut les pidió apoyo para la búsqueda y el Ejército respondió.

En medio de la angustiosa búsqueda de la pareja de jubilados que lleva 12 días desaparecida en Chubut , y de un operativo de búsqueda de enorme despliegue, surgió una inesperado reclamo vinculado a los recursos que se están destinando al operativo en un terreno complejo, donde el viernes de la semana pasada fue hallada la camioneta en la que Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez .

El vocero de la investigación criticó duramente al Ejército por los costos asociados a su participación.

"El Ejército nos prestó transporte pero nos cobró. Nos hizo un transporte de unos pocos aspirantes y nos cobró el combustible casi el mismo día. Eso no es colaborar", se quejó, desmintiendo las declaraciones públicas que indicaban que la fuerza militar se ponía a disposición.

En contraste, desde la gestión provincial destacaron el aporte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que proveyó cuatriciclos, camionetas y viandas para el personal que envió la provincia, aunque de todos modos no dejaron de mencionar que en otra búsqueda reciente de uno de los 22 desaparecidos que tiene la ciudad, no se contó con ese aporte.

El reclamo desde la administración provincial de Chubut sorprendió luego de que se difundiera que el Ejército se había incorporado al operativo e incluso que tenía previsto sumar en breve un helicóptero, según confirma ayer miércoles el coronel mayor Claudio Cervigni, comandante de la IX Brigada Mecanizada, desde Comodoro Rivadavia.

El anuncio de un coronel de Chubut

En una entrevista con Jornada Radio, el jefe militar confirmó que el último sábado había recibido la llamada del ministro de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz, quien le solicitó apoyo en la búsqueda con la incorporación de transporte para al rastrillaje. "Eso ya lo hemos cumplido", informó.

Además, agregó que el martes también habían colaborado a través de la compañía Inteligencia 9 con "la confección y entrega a la Policía de Chubut de cartografía de la zona de búsqueda".

Pareja de jubilados desaparecida en Comodoro Rivadavia Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

Incluso, Cervigni afirmó que la Brigada cuenta con dos helicópteros que actualmente están fuera de servicio, pero advirtió que uno de ellos está en esa condición "hace muy poquito" y entre ayer y hoy llegarían mecánicos de Buenos Aires a Sarmiento -donde se encuentra esa aeronave- pra cambiar un repuesto y ponerlo en funcionamiento.

Según anticipó, esperaban tenerlo listo paraq que el viernes se sumara al operativo. Y consultado respecto a si tienen los medios para colaborar en el intenso rastrillaje, fue claro: "Sí, tenemos medios, lo he manifestado también, están a disposición, a requerimiento", afirmó.

"Estamos todos enfocados en este hecho, ojalá que tenga un desenlace positivo y se pueda encontrar a esta pareja extraviada en buenas condiciones, y por supuesto estamos con este espíritu colaborativo. Si me lo requieren, por supuesto estamos a disposición", reiteró.

Las últimas hipótesis en la búsqueda

Al margen del entredicho, en las últimas horas desde la investigación del caso salieron a aclarar que la hipótesis de que la pareja de jubilados pudo haber sufrido un accidente no está descartada, más allá de que un llamado anónimo a una línea de emergencias había alertado que había visto un intento de asalto a dos turistas cuya descripción coincidía con Pedro y Juana.

El propio ministro de seguridad provincial Iturrioz habló públicamente este lunes de la hipótesis de "un delito que salió mal y terminó en homicidio", a partir de ese indicio que se conoció ayer.

Sin embargo, durante todo el día de hoy no se logró encontrar más pruebas que reforzaran esa teoría, que según sugerían algunos medios chubutenses a úiltima hora de esta tarde, empezanba a delibitarse.