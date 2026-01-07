Intensa búsqueda en el río: un chico de 16 años se metió a nadar y desapareció

Tras la muerte de tres mujeres una semana atrás, otro joven desapareció en el río Paraná. Qué se sabe del fatal momento.

El joven se metió a nadar en el río y desapareció ante la mirada de sus amigos.

Un viaje de paseo terminó en una terrible tragedia. Tres mujeres argentinas fueron encontradas sin vida luego de que su embarcación naufragara los últimos días de diciembre. En este contexto, un nuevo caso conmocionó a la provincia de Santa Fe al conocerse la desaparición de un adolescente de 16 años este martes por la tarde.

En este caso, todo ocurrió en el río Paraná , al sur de Paraguay. El joven se encontraba con un grupo de amigos cuando entró al río a bañarse pero, ante la atenta mirada de quienes lo acompañaban, se sumergió sin volver a salir a la superficie, a la altura de la bajada de Bella Vista , en Puerto General San Martín .

El hecho ocurrió cerca de las 15 horas y fue advertido por un testigo, quien indició que "no salió a la superficie", revelaron medios locales. Este episodio motivó un operativo de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina , con asistencia de bomberos voluntarios y buzos, que se extendía hasta las últimas horas de luz natural.

adolescente rio parana (2)

Cómo se lleva a cabo el operativo de búsqueda del joven en el río Paraná

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desplegaron embarcaciones para recorrer el área, con el apoyo de puesteros de la zona que aportan su conocimiento del terreno y la presencia de buzos provenientes de Rosario para reforzar las tareas de rastrillaje en el lecho del río.

En paralelo, una unidad del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo acudió al lugar para reforzar el operativo desde tierra y colaborar en las tareas de rastrillaje. Por otro lado, una dotación se ocupó de brindar contención a los familiares del adolescente, quienes permanecían en las inmediaciones aguardando novedades.

Las autoridades confirmaron que las tareas de rastrillaje continuarán y reiteraron el pedido de extremar las precauciones al ingresar al río, especialmente en zonas no habilitadas para el baño, debido a la peligrosidad de las corrientes del Paraná.

Cuerpo en el Río Paraná.

Tres argentinas murieron ahogadas en Paraguay y hay un desaparecido

Un viaje de paseo terminó en una terrible tragedia en el río Paraná, al sur de Paraguay. Tres mujeres argentinas fueron encontradas sin vida luego del naufragio de su embarcación.

El hecho conmocionó a la comunidades de ambos lados de la frontera. El hallazgo ocurrió en la zona de Ñeembucú, Paraguay, y movilizó a las autoridades de ambos países, quienes desplegaron un amplio operativo para la búsqueda luego de recibir una alerta de desaparición.

El naufragio sucedió cerca de la medianoche del sábado y dejó como saldo tres mujeres argentinas fallecidas, dos menores rescatados con vida y un hombre desaparecido, mientras las autoridades continúan con las tareas de búsqueda e investigación para determinar las causas del accidente.

El comisario de la localidad, Damiano Cano, señaló que el mal clima en la zona -fuerte viento y lluvias- y una mala embarcación "no apta" para navegar habrían provocado el vuelco. "Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento", aseguró Cano.