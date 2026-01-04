Encontraron el cuerpo de Santiago, el adolescente que se ahogó en el río Limay

El joven de 17 años era buscado desde el 1 de enero tras ser arrastrado por la corriente en La Herradura. El hallazgo se produjo durante un rastrillaje.

El cuerpo de Santiago , el adolescente de 17 años que había desaparecido en el río Limay , fue encontrado este domingo alrededor de las 13:45 , mientras se desplazaba a la deriva , flotando en el cauce. El hallazgo se produjo, en la ciudad de Plottier, en el marco del operativo de búsqueda superficial y subacuática que se había reanudado por la mañana.

De acuerdo a la información brindada por el comisario Raúl Cabezas a LM Neuquén , el cuerpo no estaba enganchado en ningún obstáculo al momento de ser localizado. Fuentes del operativo explicaron que estiman que durante los días previos habría permanecido retenido en el interior del cauce , probablemente sujeto a algún elemento del fondo del río, y que el constante movimiento de las embarcaciones y las tareas de buceo habrían generado el desplazamiento que permitió que se desprendiera y comenzara a flotar aguas abajo.

La búsqueda había sido retomada a primera hora del domingo, con un amplio despliegue de fuerzas y recursos, luego de varios días de rastrillajes intensivos sin resultados positivos.

rastrillaje adolescente desaparecido río limay (1)

Durante el transcurso de la mañana y la tarde, los equipos avanzaron con la búsqueda en dirección al puente Balsa de Las Perlas y hacia la confluencia de los ríos. El subcomisario Raúl Cabezas, de la Dirección de Bomberos de la Policía, había confirmado que el trabajo incluía búsquedas subacuáticas y recorridas sistemáticas con embarcaciones, con el objetivo de cubrir un tramo cada vez más amplio del Limay.

El hallazgo del cuerpo se produjo en ese contexto, a varios cientos de metros del lugar inicial de la desaparición, precisamente a unos 2.000 metros aguas abajo del sector de La Herradura, y permitió cerrar una intensa búsqueda que mantenía en vilo a la comunidad y a la familia del adolescente, que permaneció durante los últimos días en la zona a la espera de novedades.

Un operativo de gran magnitud

El rastrillaje contó con la participación de Bomberos Voluntarios de la Policía, buzos profesionales, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, del municipio de Plottier, Defensa Civil y la Secretaría de Riesgos. Según se detalló, se trató de un operativo de gran envergadura, con personal especializado y múltiples unidades náuticas trabajando de manera coordinada.

En ese contexto, se precisó que Bomberos de la Policía operaban con una embarcación tripulada por tres buzos y un timonel. Defensa Civil del municipio de Plottier aportó otra unidad con tres navegantes y un conductor náutico, mientras que la Secretaría de Riesgos sumó una embarcación con tres navegantes y un conductor. Además, Prefectura Naval Argentina dispuso una embarcación con dos navegantes, lo que permitió cubrir amplios tramos del río de manera simultánea.

rescate- río Limay- Plottier- 1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Las tareas incluyeron recorridas superficiales constantes y búsquedas subacuáticas sistemáticas, extendiendo el radio de trabajo hacia sectores ubicados aguas abajo del punto inicial de la desaparición.

Qué ocurrió el 1° de enero

En paralelo al operativo, se habían conocido detalles sobre lo sucedido el día de la desaparición. Según explicó Marcelo Guzmán, guardavidas de Plottier, el aviso inicial se recibió el jueves 1° de enero alrededor de las 12:30, cuando se alertó sobre una persona que había sido arrastrada por la corriente. En un primer momento, se creyó que se trataba de una niña.

En ese horario, el sector de La Herradura no contaba con cobertura formal de guardavidas, ya que el servicio habitual comienza a partir de las 15 y no hay presencia permanente durante la mañana. Al arribar al lugar, los guardavidas iniciaron un primer rastrillaje junto a personal de Náutica de Neuquén y posteriormente con Bomberos, confirmándose luego que la persona desaparecida era un joven de 17 años.

Un testimonio clave se conoció al día siguiente, cuando un hombre que se encontraba en el lugar aportó información relevante a la investigación. Según su relato, dos chicos se arrojaron al agua desde un sector ubicado frente al mangrullo, aproximadamente a mitad de la isla, por fuera del área delimitada por el boyado donde suele realizarse la cobertura preventiva.

plottier-busqueda-ahogada-piba-perdida-el-rio-limay-milagros-varela-3jpg.jpg

Ambos comenzaron a pedir ayuda, pero los gritos no fueron escuchados de inmediato debido al volumen de la música. Cuando el sonido se detuvo, el hombre logró oír los pedidos de auxilio y se arrojó al río. Consiguió rescatar al chico de 13 años, pero no pudo continuar ayudando a Santiago debido al cansancio, a que no hacía pie y a la fuerte corriente del Limay.

Advertencia por zonas no habilitadas

Desde la Municipalidad de Plottier reiteraron que la ciudad no cuenta con balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño recreativo. En estos sectores, el riesgo es elevado por la presencia de corrientes intensas, pozones y la ausencia de infraestructura de seguridad.

Las autoridades recordaron que los puestos de guardavidas existentes cumplen funciones preventivas y no de rescate permanente, y que el equipo total está conformado por 17 profesionales. El caso volvió a poner en foco los peligros del río Limay y la necesidad de extremar precauciones en zonas no habilitadas para el uso recreativo del agua.