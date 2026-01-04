Qué se sabe hasta el momento de la búsqueda de Santiago, el adolescente que se ahogó en el río Limay

El adolescente de 17 años de edad fue arrastrado por la corriente del río Limay en el sector de La Herradura el jueves pasado. Cómo sigue el operativo.

Este domingo se reactivó la búsqueda de Santiago , el adolescente de 17 años de edad que desapareció en el río Limay tras ser arrastrado por la corriente en el sector de La Herradura, en la ciudad de Plottier . A las 8 horas se reanudó el operativo con la cooperación de distintas fuerzas.

Las tareas de rastrillaje son superficiales y subacuáticas. Quienes están a cargo de las mismas son Bomberos Voluntarios de Policía, buzos profesionales junto a una embarcación de Prefectura Naval Argentina y otra del municipio de Plottier y Defensa Civil. También se sumó una embarcación de la Secretaría de Riesgos.

En horas de la tarde "se llevarán adelante los trabajos agua abajo, ya estamos a la altura del puente Balsa de las Perlas con la búsqueda subacuática y la búsqueda superficial hasta la confluencia de los ríos", confirmó el subcomisario Raúl Cabezas , de la Dirección de Bomberos de la Policía, en declaraciones a LM Neuquén.

¿Qué pasó el 1º de enero?

En paralelo a la reanudación de la búsqueda, se conocieron detalles sobre el día de la desaparición de Santiago. En diálogo con LM Neuquén, Marcelo Guzmán, guardavidas de Plottier, explicó que el aviso inicial se recibió el jueves alrededor de las 12.30 y que en un primer momento se presumía que era una niña.

En ese horario aún no había cobertura formal en La Herradura, ya que el servicio habitual comienza a las 15 y el sector no cuenta con guardavidas durante la mañana.

Al llegar al lugar, los guardavidas iniciaron la búsqueda junto a personal de Náutica de Neuquén y posteriormente con Bomberos. Tras un primer rastrillaje, se confirmó que la persona desaparecida era un joven de 17 años.

Un dato relevante surgió este viernes, cuando un hombre que estuvo presente en el lugar aportó información clave. Según su relato, los dos chicos se arrojaron al agua desde un sector ubicado frente al mangrullo, aproximadamente a mitad de la isla, por fuera del bollado que delimita el área donde suele realizarse la cobertura preventiva.

Ambos comenzaron a pedir ayuda, pero los gritos no se escuchaban por el volumen de la música. Cuando la música se detuvo, este hombre oyó los pedidos de auxilio y se arrojó al río para asistirlos. Logró rescatar al chico de 13 años, pero explicó que no pudo continuar ayudando a Santiago, ya que se encontraba exhausto, no hacía pie y la corriente era muy fuerte.

Plottier: sin balnearios habilitados

Desde la Municipalidad de Plottier reiteraron que la ciudad no tiene balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño recreativo. En estos sectores, el riesgo es mayor debido a corrientes fuertes, pozones y la falta de infraestructura de seguridad, y los puestos de guardavidas existentes cumplen funciones preventivas, no de rescate permanente. El equipo total está integrado por 17 profesionales.

Aunque la causa se mantiene como desaparición, fuentes oficiales reconocieron que las posibilidades de encontrar a Santiago con vida son muy bajas, debido al tiempo transcurrido y a la dinámica del río. La búsqueda continúa enfocada en el rastrillaje sistemático y la eventual recuperación del cuerpo, mientras la familia permanece en el lugar a la espera de novedades.