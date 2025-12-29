Un paseo trágico: tres argentinas murieron ahogadas en Paraguay y hay un desaparecido

Volvían de pasar un fin de semana en familia. Dos chicos fueron rescatados con vida. Qué se sabe del accidente.

Un viaje de paseo terminó en una terrible tragedia en el río Paraná , al sur de Paraguay. Tres mujeres argentinas fueron encontradas sin vida luego de que su embarcación naufragara.

El hecho conmocionó a la comunidades de ambos lados de la frontera. El hallazgo ocurrió en la zona de Ñeembucú, Paraguay, y movilizó a las autoridades de ambos países, quienes desplegaron un amplio operativo para la búsqueda l uego de recibir una alerta de desaparición.

El naufragio sucedió cerca de la medianoche del sábado y dejó como saldo tres mujeres argentinas fallecidas , dos menores rescatados con vida y un hombre desaparecido , mientras las autoridades continúan con las tareas de búsqueda e investigación para determinar las causas del accidente.

rio parana

El medio local Más Encarnación reveló que el accidente ocurrió cuando la lancha con ciudadanos argentinos regresaba hacia su país de origen, después de pasar el día en una isla turística cercana a la localidad de Cerrito.

El comisario de la localidad, Damiano Cano, señaló que el mal clima en la zona -fuerte viento y lluvias- y una mala embarcación "no apta" para navegar habrían provocado el vuelco.

"Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento", aseguró Cano.

Quiénes eran las argentinas que murieron tras naufragar en el río Paraná

La identificación de las mujeres que perdieron la vida fue confirmada por los efectivos policiales de Paraguay que trabajan en la investigación y en la asistencia a las familias afectadas.

Según detallaron, las víctimas son: Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, menor de edad.

victimas rio parana

En tanto, dos chicos de 11 y 16 años lograron ser rescatados con vida por pescadores de la zona. Sin embargo, las autoridades paraguayas continúan con un intenso operativo para dar con un hombre que aún permanece desaparecido.

Qué arrojó la investigación de la tragedia en el río hasta el momento

Las tareas de rescate y búsqueda fueron realizadas por la Policía Nacional y Prefectura Naval de Cerrito, en colaboración de autoridades argentinas. La zona del hallazgo de los cuerpos, conocida como Isla Hovy y situada a la altura del kilómetro 1306 del río Paraná, se convirtió en el epicentro de la operación de búsqueda.

La investigación por el momento se centra en determinar si la embarcación contaba con todas las medidas de seguridad necesarias y si contaba con los elementos necesarios para una navegación nocturna.

Cuerpo en el Río Paraná.

Las primeras pericias apuntan a que la lancha habría perdido estabilidad en medio del temporal, lo que provocó el vuelco y arrojó a todos los ocupantes al agua. El río Paraná, en esa zona, presenta sectores con corrientes cambiantes y poca visibilidad durante la noche, un escenario que se vuelve especialmente riesgoso bajo condiciones climáticas adversas.

Respecto a la búsqueda del hombre que continúa desaparecido, identificado como Roberto Encina, el operativo sigue vigente tanto de rastreo fluvial como corriente.